阿嬌鍾欣潼頭部受傷入院圖曝光　右邊近眉6cm傷口共縫數十針

正在內地拍戲嘅阿嬌鍾欣潼9月7日凌晨發生意外，佢喺廈門下榻酒店房間發生意外，頭部嚴重受傷﹗最新流出阿嬌受傷後相片，只見到佢包紥住頭部，《香港01》向阿嬌經理人公司英皇查詢，發言人表示：「撞到右邊近眉骨處，共縫了數十針。」

阿嬌鍾欣潼傷口長達６CM。（英皇提供）

７號凌晨兩點幾，阿嬌鍾欣潼在廈門下榻酒店房間發生意外，意外發生後，經理人霍汶希（Mani）與容祖兒立即從北京乘坐第一班飛機到廈門了解情況。阿嬌現在身處廈門拍攝網絡大電影。7號零晨兩點幾阿嬌起身去洗手間，突然感覺一陣暈眩繼而倒下，頭部撞向雲石邊，撞到右邊近眉骨處。受傷後，阿嬌立即致電同事求助，同事到達阿嬌房間後，見狀即時將佢送院並通知身在北京嘅Mani及祖兒。到達醫院後做過腦掃描及其他頭部檢查，但由於傷口長達6cm，需要即時進行縫合手術，由內層肌肉到表皮總共縫數十針。

阿嬌鍾欣潼撞到右邊近眉骨處，mani到場後，決定送佢到另一間專科醫院，圖為轉院後檢查。（英皇提供）

由於當時情況緊急，意外發生後立即到達最近的醫院進行治療，為了進一步得到專業治療，經商議後，Mani決定將阿嬌轉到專科醫院，祖兒則全程陪伴在側。由於阿嬌現時仍在留醫及休息，所以未能親自向各傳媒朋友致謝，Mani表示目前阿嬌狀態平穩，感謝大家關心。

Mani同joey趕到醫院後，決定將阿嬌轉到專科醫院，祖兒則全程陪伴在側。（鍾欣潼微博）

好姐妹阿SA蔡卓妍表示：「真係嚇死我！今朝一起身睇返啲message 睇到佢send比我嗰啲相，真係嚇死﹗即刻聯絡啲醫生 希望可以幫到手。祖兒同Mani都有keep住update我佢嘅狀況。啱啱同佢視像通過電話，見到佢嘅情況都穩定咗咁都放心少少！佢好tough 一直叫我哋唔好擔心。佢而家需要休息，希望佢快啲好返。」至於KENNY關智斌就話：「聽到呢個消息好突然，真係嚇一嚇，亦都好擔心，但知道做晒檢查之後情況穩定，都安樂啲。而家最重要就係好好休息，希望佢早日康復。」