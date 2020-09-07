Stephy Anson Lo 合唱〈他不准我哭〉　網友大讚Stephy歌藝有進步

現正於台灣準備拍台劇的Anson Lo@Mirror（盧瀚霆），在離港之前曾邀鄧麗欣（Stephy）拍攝短片，他除了親自下廚煮幾味讓Stephy品嚐外，二人更合唱了〈他不准我哭〉贈神徒。Anson Lo自小已是Stephy的忠粉，加上早前二人合作劇集《男排女將》而變得熟絡，所以Anson Lo特別邀請對方合作拍片，而且更親自下廚，為Stephy準備了一頓燭光晚餐，菜色包括：清炒西蘭花、西檸軟雞及香煎比目魚，而這些都是Anson近排比較喜歡吃及比較拿手的菜色。Anson Lo為確保菜色品質，除了事前向工作人員查問Stephy的飲食喜好及親自選購食材外，他於前一晚更向盧媽媽請教下廚秘技，務求讓Stephy吃得開心又放心。Stephy試過Anson Lo的手勢後，都大讚西檸軟雞好味。

鄧麗欣同Anson Lo合唱〈〈他不准我哭〉

對於今次與Stephy合作拍片，Anson Lo表示意義重大，他解釋道：「由細到大都好鍾意Stephy，而經歷拍攝《男排女將》幾個月後，我對佢嘅認識亦加深咗：一開始形象冷酷，到親身接觸後發現係好活潑好平易近人，係一個好大嘅轉變，所以先敢邀請佢一齊玩兼唱吓歌。」除了煮幾味給Stephy品嚐外，二人又合唱了Stephy的〈他不准我哭〉，而這歌對Anson Lo來說也別具意義，他說：「呢首係Stephy嘅第二首Solo歌，咁啱我最近嘅新歌〈Burn Out〉亦係我嘅第二首作品，所以可以同Stephy一齊演繹〈他不准我哭〉係好大嘅緣份。」Anson Lo又透露，他為〈Burn Out〉填詞時，亦有不停聽Stephy的歌曲作參考，他說：「我寫〈Burn Out〉時正值拍攝《男排女將》，所以都不時拎Stephy嘅歌嚟聽，又上網Search佢嘅資料想了解佢更多，然後就發覺Stephy歷年嚟都不斷創作，填咗好多作品，所以都鼓勵到我今次有信心去填〈Burn Out〉嘅歌詞，擔任住一個好大嘅鼓勵角色。」其實在拍攝期間，Stephy亦親身鼓勵Anson Lo，令Anson Lo十分感動。

網民大讚二人唱得合拍。

除了得到Stephy的鼓勵，Anson Lo的AnsonLohontingFansclub也對偶像十分支持，自出道至今的應援活動可謂一浪接一浪，繼過去的手幅、布公仔、防疫禮品包、戶外大電視廣告及海底隧道口廣告後，在今次〈Burn Out〉的應援活動中，Fans Club特別大規模地包下129幅巴士站電子廣告板，又在社交網絡上買廣告，甚至製作香薰蠟燭禮品包派發，好讓更多人透過不同渠道認識Anson Lo的新歌。對於神徒們的支持，Anson Lo說道：「實在十分感激fans club為我做咗咁多嘢，其實大家聽我首歌我已經好開心，但佢哋仲要做咁多應援物嚟支持我，實在好感動。」