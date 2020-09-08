收視滯後報告｜香港小姐決賽高上年7.8點　近6年最高紀錄

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是8月24日至8月30日。上次提到《反黑路人甲》因劇情未有推進，今次必會收視下降，果不其然，今次只錄得27.6點，暫時是本劇最低的紀錄。而《過街英雄》也好不了多少，由25.2點的中等成績，下跌至23.7的水低平。

《反黑路人甲》在11-15集中出現劇情推進緩慢的情況，雖然仍有不少笑位補救，但未必留到得住觀眾，在16-20集依然集中在講王浩信與眾女的關係，相信收視並不會有太大升幅，不過在20集開始便會入戲肉，到時便是最後直路。《過街英雄》在網上評價一般，從收視也能反映出來，新的題材可能過份離地，但致命傷是搞笑位不足，變成兩邊不討好，所以收視低也是可預視的。

呢幾集嘅《反黑路人甲》，爭咁啲張力。（劇照）

點擊下圖睇 高海寧色誘王浩信過程：

+ 19 + 19 + 19

另外，《2020香港小姐競選決賽》在上一次報告已經說過直播收視不俗，在計上七天跨平台後更錄得28.7點，對比上一年的20.9點上升了7.8點，即多了超過50萬人次收看，更是近15年來第二高的紀錄，成績亮麗。

今年三甲。（資料圖片）

即睇近20年港姐收視：

+ 14 + 14 + 14

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均28.7點，最高收視周二(25日)晚30.6點。《過街英雄》周一至五平均23.7點，最高收視周二(25日)晚24.9點。《反黑路人甲》周一至五平均27.6點，最高收視周五(28日)晚28.4點。《使徒行者2》周一至五平均6.2點，最高收視周二(25日)晚7.1點。

《女人必學100道菜》25集節目平均收視22.2點，暫列2020年周一至五非戲劇節目第二位(第一位《學是疫學非》平均收視23.1點)。

財經．資訊台周六晚直播《英格蘭社區盾2020-阿仙奴對利物浦》，取得6.8點收視，為該頻道自2018年轉播足球節目以來第二高收視(第一位8月1日直播《英格蘭足總盃决賽-阿仙奴對車路士》收視9.6點)。

即睇詳盡收視報告：