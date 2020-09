新冠肺炎肆虐,最近不少人都要被迫home office,連LilianKan也不例外,不過即使在home office狀態,但Lilian依然會放靚相上IG,今次她穿上一件黑色透視裝,若隱若現極盡性感兼誘惑,更有粉絲留言表示:「影曬成對腳就perfect喇」。

她在IG寫道:「All of this silence and patience,pining and anticipation」看來有心事喎!

好有女王感覺。(IG@liliankan)

點擊下圖睇更多靚相: