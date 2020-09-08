劇評︱劇組玩謝觀眾　《Inside No. 9》幽默、劇力超越《黑鏡》？

相信多數香港人都聽過Netfilx燒腦劇《黑鏡》（Black Mirror），除了暗黑題材引人入勝之外，內容亦貼近時代脈搏，似影射現實世界，甫開播便引起熱話。相比之下，另一套由BBC出品的燒腦英劇《9號秘事》（Inside No.9，簡稱「9號」）知名度則較低，卻比起《黑鏡》更具黑色幽默和反轉劇情。

《9號秘事》每集均獨立成篇，約30分鐘長度，由《The League of Gentlement》成員Steve Pemberton和Reeson Shearsmith自編自演。（網上圖片）

《9號》一劇由2014年首播至今，先後播出五季，每季共六集，每集獨立成篇，長約30分鐘。劇組開始創作，需要面對兩大難關 ── 每集半小時，篇幅有限，而且角色來來去去一樣 ── ，由另一套英劇《The League of Gentlement》成員Steve Pemberton和Reeson Shearsmith自編自演，觀眾容易嫌悶。在有限篇幅內鋪陳精彩故事，又得五時花六時變轉轉款，殊不簡單。記者看過頭兩季和萬聖節特別篇，有些的確不錯，有些卻頗為沉悶，整體而言都有70分。

《9號秘事》萬聖節特別篇《死線》採用直播形式播出，期間觀眾都成為角色之一，中段才揭曉真正的故仔，可謂非常大膽。（資料圖片）

如果說《黑鏡》劇情怪誕，《9號》可以話更進一步。目前為止要數印象最為深刻的一集必定為於2018年播出的萬聖節特別篇《死線》（Dead Line），該集導演決定採用直播形式放送。故事開頭乍看沒甚麼特別，但劇情愈往後推進，音樂和畫面忽然消失，甚至播出BBC放送事故的道歉畫面，之後電視台更播出舊集數頂檔。

觀眾在實時監控畫面中看見兩位主角在拍劇期間撞鬼，究竟是真是假？（影片截圖）

當觀眾正心生疑惑，鏡頭一轉，突然又看到電視台的實時監控畫面，兩位主角正在瀏覽網民實時在twitter的留言，並抱怨電視台安排不當。其實做緊咩？很多觀眾看到這裏或者會滿腦子問號，甚至以為電視台真的出現播放問題而索性轉台，但這些都是劇組精心鋪排的「詭計」，冀讓觀眾都成為這一集的角色。

原來是電視台鬼魂要《9號秘事》劇組人員一齊陪葬？（影片截圖）

去到故事中段，劇組才會揭開真正想帶出的重點，原來劇組將劇情延伸至戲外，讓兩位主角以真身撞鬼。話說電視台多年前發生過自殺和意外死亡事故，劇組便借用上述的真實事件，構思一個戲軌 ── 兩位主角以及《9號》劇組人員在戲外被電視台枉死鬼魂纏身的故事。最後觀眾才恍然大悟，原來今次的故事背景是自己身處的現實世界，眾人均被劇組擺了一道，不知不覺被帶入劇情，成為戲中角色之一。

這集播出後，的確不負眾望，大獲好評，鋪排和創意力十足實在教人驚喜。雖然頭兩季比起萬聖節特輯的質素可謂略為遜色，不過總體而言，《9號》劇情勝在夠反轉，節奏又明快，小巧精緻得剛剛能夠配搭食完一餐飯，鍾意英式幽默和燒腦恐怖片的朋友不妨一看。

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