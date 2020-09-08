謝嘉怡IG公開與祖母合照　五官標緻玲瓏大眼力證無整容

本屆香港小姐冠軍、蘇格蘭香港混血兒謝嘉怡（Lisa）憑着標緻樣貌和可愛率直的性格獲得眾多網民好評。Lisa的人氣未有隨着比賽落幕而消減，受歡迎程度反而在賽後節節上升，不少網民都對其身世大感興趣。之前Lisa的爸爸透露，女兒在參選港姐前會一年回港一次，前往探望居住在港的嫲嫲和其他家人。

混血兒謝嘉怡獲得2020年港姐冠軍。（陳順禎攝）

Lisa於周一（7/9）就分享了兩張與嫲嫲的合照。她述說自己之所以視香港為另一個家的原因就是因為嫲嫲，因為每一次回港，嫲嫲都會帶她飲茶，並訴說自己的童年故事，以及帶她熟悉香港。嫲嫲亦一直相當支持Lisa，也教她如何成為一個堅強又獨立的女人。

Lisa在Instagram上載兩張與嫲嫲的合照。（IG@lisamarie_tse）

另一張相可以見到Lisa由細靚到大，五官精緻，眼大大好有神。（IG@lisamarie_tse）

除了第一張相是與嫲嫲的近照之外，另一張相則是Lisa在90年代的童年照。相中的Lisa不太似鬼妹仔，然而也長得相當標青，五官精緻，細細個已經擁有一對圓潤杏眼，可謂由細靚到大，一擊粉碎整容傳聞。

港姐冠軍謝嘉怡素顏現身 樣貌清純如鄰家少女有驚喜

謝嘉怡素顏同爸爸撐檯腳。（IG：@lisamarie_tse）

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