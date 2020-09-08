哈里梅根靠Netflix天價酬勞還清債務　唔需要查理斯提供財政支援

英國哈里王子與妻子梅根正式脫離已有5個月，日前就宣布跟Netflix簽約合作，未來會拍攝一連串紀錄片、電影劇集及兒童節目。有傳兩人的酬勞估計有機會達到1億5000萬美元（約11.6億港元）。今日有傳媒爆出，哈里已經向王室償還了240萬英鎊（約2400萬港元）的Frogmore Cottage裝修費用，並停止接受父親查理斯王子提供的財政支援。

哈里王子「脫離」王室仍靠父幹？ 王儲查理斯為兒子提供財政支援

哈里已經向王室償還了240萬英鎊的王室債務。（Getty Images）

根據《衛報》、《每日郵報》等英國傳媒報道，哈里和梅根的發言人已經確認Frogmore Cottage的裝修費用已全數償還給王室，而英女王亦同意將該處繼續用作兩人在英國的住所。有消息指兩人能夠償還債務的原因多得日前跟Netflix簽下的天價合約，有指哈里一直都想盡快還債給王室，更認為還債後再沒有人能夠控制得到他。

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知情人士透露，跟Netflix簽下的合約可能仍讓哈里感到困擾，因為業界對天價酬勞反應兩極，亦會因而再度受到批：「但如果他認為這樣做（償還債務）能免於受到公眾和媒體的監察，他就錯了。因為他現正身處美國，成為引人注目的公眾人物，比起生活在英國更加多人留意其一舉一動。」

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