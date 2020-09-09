盤點TVB最估佢唔到住豪宅藝人　有港姐亞軍住啟德複式單位？

無綫有唔少一線花旦小生，捱足多年先夠彈藥買磚頭，但同樣亦因父母或者另一半嘅關係，而輕易擁有豪宅。雖然衣食無憂，但多年來堅持由低做起，默默耕耘追尋演藝夢。

郭子豪曾表示入行後一直努力工作賺錢自給自足。(arnoldkwokk@IG圖片)

畢業於英國名牌學府帝國學院機械工程系嘅郭子豪，爸爸係做製衣起家，現經營時裝貿易生意，但郭父未有要求兒子繼承衣缽，且十分支持郭子豪嘅演藝事業。自小與家人同住康樂園獨立屋嘅郭子豪，入行之後甚少提及家人，並以3萬5租住大埔半山龍城堡獨立屋，又以80萬Audi代步。對幕後同樣感到興趣嘅佢，獲爸爸打本開埋製作公司，執導拍微電影。

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趙希洛於07年為參加香港小姐而放棄律師一職。多年來有「無綫御用癲婆」之稱的她,去年終奪「最佳女配角」獎項。(ccandice.c＠IG圖片)

趙希洛（Candice）入行逾十年且擁有高學歷的她，雖然家境富裕，但她一直在演藝事業中密密耕耘。爸爸趙崇康是澳洲執業的大律師和在上市公司中任職董事，加上有傳她父親與多間大陸國家企業關係密切，發展石油生意，擁有過億身家，有傳她與家人一同居住在市值八千萬的梅道豪宅。

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簡淑兒甚少提名家人。(kan_jessica＠IG圖片)

簡淑兒出道至今甚少提及家人，不過曾有傳其家人經營珠寶金飾生意，而她與姐姐家住九龍站豪宅凱旋門。對於富二代之說，她曾透露家人做的是小生意，並謂爸爸已退休，與家人長居美國，其他不願多談，態度相當可疑。

黃文意素有10億千金之女。

黃文意（Mandy）因拍攝節目《3日2夜》時展示豐滿身材而為人所認識，父親乃坐擁逾10億身家的「LED燈大王」黃裕發，去年買入逾500萬元，位於青山公路大欖段嘅The Carmel的500呎一房一廳單位。

何艷娟與吳志誠在2018年被爆結婚，二人年紀相差40年，外界甚至稱是「爺孫戀」。（何艷娟IG）

2014年香港小姐季軍何艷娟，因戀上比她年長40歲、擁30億身家的澳博營運總裁吳志誠而躋身名流社會。曾以1800萬港元購入豪宅君臨天下，婚後何艷娟除不時與母親去名店購物外，亦到處遊歷。去年何艷娟在IG發文發表離婚聲明，宣布與吳志誠正式結束夫妻關係。

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袁偉豪今年與女友張寶兒以聯名形式斥6568萬元購入清水灣豪宅王「傲瀧」的一個四房複式花園單位。（資料圖片）

張寶兒父親張煌煌從事內衣生意，加上在港的物業，坐擁三億身家。張寶兒早在2017年時，與家姐張寶欣斥資近1500萬元購入近年獲不少名人追捧的傲瀧兩個單位。而今年初，張寶兒與男友袁偉豪以聯名形式斥資7000萬元購入傲瀧一個花園複式單位連車位。

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王卓淇早前在IG分享照片時,意外令豪宅曝光。

曾參選港姐的王卓淇，其父為護膚品生產商，內地營運超級廠房，面積逾五十萬呎。而王卓淇則手持大角咀一號銀海以及廣州白雲區600萬物業，現居於啟德Oasis Kai Tak複式單位，雖然工作量不多，但生活無憂。

張韋怡送俾自己嘅生日禮物，係鑲滿鑽石及藍寶石嘅白金名錶。（IG：@gogocheungcwy）

有TVB「御用宮女」之稱的女藝員張韋怡（Gogo），2014年奉子成婚嫁給擁有300幅地皮、經營家族生意的富貴老公 Michael，一家三所住的九龍塘8,000呎私人電梯獨立屋，家中聘請五位菲傭、兩位司機，名乎其實係富太，但張韋怡只認為自己係中產、小康之家。獲老公打本搞錶行、大陸搞公關公司的她，早前生日時，大晒自我獎勵的70萬Rolex Daytona白金鑽石錶