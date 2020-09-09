傳阿Sa同百億麻雀館太子石恆聰分手　因阿Sa太黐身男友頂唔順？

37歲藝人蔡卓妍（阿Sa）與百億麻將館太子爺石恆聰（Anthony）拍拖三年多，外界一直傳其婚期近。豈料周二（9/9）有媒體爆出，原來阿Sa同石恆聰Anthony一早就已經分咗手？

阿Sa與百億男朋友石恆聰感情穩定。（IG/ @choisaaaa）

據知，阿Sa之前已經和Anthony發展成半同居關係，不時會去Anthony家中的健身房做gym，但自今年開始，阿Sa已經沒有上載過任何健身相。有傳去年底兩人感情開始生變，阿Sa「淡出」男友家，搬回自住紅山半島。而拍拖後戀愛大過天的阿Sa近大半年忽然積極主動約朋友見面，身邊人都感不妥。

石恆聰（左二）之前同阿Sa屋企人好熟。（IG圖片／strawberry_yeung）

而據身邊人透露，兩人分手是因為Anthony貪玩，根本沒有結婚打算，而外界一直傳兩人的婚訊令他倍感壓力；而阿Sa亦愈來愈黐身。原來早於限聚令之前，阿Sa已經勉強自己陪愛蒲的Anthony落夜場，但成晚呆坐而悶悶不樂，兩人對關係的期望漸行漸遠，故最終分手收場。

有傳媒曾向Anthony查詢與阿Sa分手一事，Anthony沉默不語，對此不作回應。

阿Sa情路坎坷，不但與鄭中基離婚收場，上一段與陳偉霆的姊弟戀僅僅維持了三年。有傳當時剛失戀的阿Sa在生日派對中爆粗大鬧男人成日都講大話。

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