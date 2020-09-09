前無綫配音員周婉侶加國病逝　曾聲演初代港版孫悟空與忍者小靈精

繼「配音王」譚炳文因病不幸於周六（5/9）離世後，香港配音界再傳來噩耗。1980年代曾經聲演《忍者小靈精》主角「小靈精」（服部貫蔵）以及初代《龍珠》主角孫悟空的前無綫配音員周婉侶，其丈夫Lanny於9月1日在個人facebook帳戶上載一條自己剪輯的短片，公布妻子逝世消息，終年六十有九。 撰文：游大東

1980年代曾經聲演《忍者小靈精》主角「小靈精」的的前無綫配音員周婉侶，不幸於8月31日因病在加拿大逝世，終年69歲。（圖左：Lanny Shum個人facebook帳戶／圖右：網絡圖片）

他在帖文的字裏行間難掩喪妻之痛：「愛妻周婉侶（Lorna）， 昨晚（31/8）因病安祥（詳）離世，我帶着心靈傷痛， 通宵剪接，送上一個回憶片段.......好讓大家永遠懷念這個既是出色的藝人，亦是我的賢妻，（和）兩個兒子的良母...I love you forever......」事隔數天，Lanny再於facebook公布身後事的安排，指周婉侶將於本周四（10/9）上午10時半，於加拿大安大略省萬錦市的Chapel Ridge Funeral Home & Cremation Centre設靈。

周婉侶的丈夫Lanny Shum於個人facebook帳戶宣布妻子死訊，並將帖文設為公開狀態，讓所有人都看到，又分享自製的短片悼念亡妻，不少網民知道消息後，紛紛留言哀悼。（影片截圖）

生於1951年的周婉侶是香港電視初代配音員，1969年10月在麗的映聲藝員訓練班畢業，最先擔任主持，曾參與節目《快樂時光》，《Q太郎》、《太空神童》和美劇《蓬車西征》（Wagon Train）等。1979年成為無綫電視的兼職配音員，1982年正式加入粵語配音組，及至1987年11月宣布，會於1991年元旦假期後正式退出華語配音界，並移民加拿大多倫多。移民後雖然不再擔任配音工作，但仍然留在電視圈，加入新時代電視出任公共傳訊及推廣主管，往後30年時間，一直負責機構傳訊工作，擔任要職。

1988年無綫從日本購入第一代《龍珠》動畫，安排於周日早上播放。第一代孫悟空仍然是小朋友，廣東話版由周婉侶聲演，但只配了38集便退出，改由盧素娟聲演。（網上圖片）

周婉侶任職無綫配音組工作的時間不算很長，當中《忍者小靈精》和《龍珠》兩套動畫絕對是其代表作，是70、80年代土生土長香港人的集體回憶，此外她亦曾為《叮噹》（現稱《多啦A夢》）《IQ博士》、《足球小將》、《外星小雪兒》、《千年女王》、《變形金剛》和《天界小神仙》等日本卡通配音，而著名日劇《阿信的故事》和《跳駒》，周婉侶亦分別聲演東光美飾的八代加代以及齊藤由貴飾演的橘羚。

經典日劇《跳駒》，齊藤由貴飾演的主角橘羚，港版配音正是由周婉侶負責。 （網上圖片）

譚炳文逝世｜為尤伯連納戒煙宣傳片配音 搞到收入勁減大呻︰老襯譚炳文逝世｜參演過無數電影 孖李香琴拍出代表作《大鄉里》爆紅