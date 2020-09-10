【智能愛(AI)人】李佳芯為演機械人長期戴假髮：夏天比較辛苦

李佳芯（Ali）主演的劇集《智能愛(AI)人》近期正式開機拍攝。這次Ali飾演一名AI（人工智能）的機械人，因此造型上都需要少有點轉變，看見Ali帶上了一個假髮，Ali笑言：「我將會30集都係呢個機械人造型，要啲時間去接受，同埋我戴埋有色隱形眼鏡。」

Ali今次做機械人。（陳順禎攝）

演機械人這個角色也是Ali第一次挑戰，在拍攝期間，有一場戲是在打麻雀，看見Ali除了木口木面，有時亦會露出機械人式的笑容，令人感覺Ali真的像一名機械人。但原來這對她來說是一種挑戰，「我呢個樣有時候做一啲表情同我諗出嚟嘅時候好唔同，我要啲時間睇慣自己先，先再搵微細表情。尤其係頭5集，動作同表情都唔可以太多，但又唔可以5集都咁木獨，所以要搵啲方法令自己比較生動少少。我依家係見步行步，盡做啦。」

Ali做機械人覺得好大挑戰。（陳順禎攝）

另外Ali在今天（9日）拍攝身穿了運動裝束，看上去Ali的身形非常窈窕，問到是否有刻意減肥拍攝，她說：「仲減？我已經好瘦啦，同埋戴咗假髮我好怕頭大身細，但行到出嚟我就冇諗咁多。」說到要長時間戴假髮，加上現在夏天，對演員來說是相當辛苦，Ali直言：「我好少拍劇戴假髮，同埋夏天比較辛苦，又焗，你依家講完都真係覺得有啲辛苦。」

木口木面。（陳順禎攝）

而這次Ali的拍攝場地是在元朗再轉車入去的米埔伊甸雅苑，伊甸雅苑內的屋苑是全都是豪宅，Ali拍完都覺得這個地方非常棒，她透露買樓其實一直都是她的心願：「希望可以係未來兩年可以達成，我一路都儲蓄緊錢買樓，睇緣份啦，要睇埋樓價，唔想令到自己有負擔同壓力。冇預過自己要用幾錢買，我覺得遇到一間合適而我又有能力就會買，我冇set畀自己要買幾多億嘅樓，咁真係要睇時機幾時到又睇下自己幾多儲蓄。」

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