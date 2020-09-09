全民造星III︱E-kids Alan曾剩3位數儲蓄　參賽博翻身：冇嘢輸！

E-kids成員林詠倫（Alan）昨日（8日）被爆參加ViuTV選秀節目《全民造星III》，更可能是今屆最年長的參賽者，令不少人甚為驚訝！皆因E-kids在2002年出道，雖然中間經歷過解散，但按資歷已是「前輩級」，足有18年入行經驗，沒有必要與一班後生仔女爭餐飽。

現年40歲的林詠倫接受《香港01》訪問時便透露自己是經髮型師才得悉有這個機會，在截止前四天才臨急抱佛腳報名，面試時也只是抱着「博一博」、「冇嘢輸」的心態：「通常啲人講起E-kids都唔會記得Tim（郁禮賢）或者Alan，我自問冇畀人好深刻印象。」

林詠倫猶記得他跟另一成員郁禮賢經常被認錯，甚至出版的報章雜誌都寫錯二人名字，他說：「大眾都只記得Tommy（阮民安），其實我都想大眾記得Alan，原來E-kids都有Alan。」

E-kids在2002年出道，雖然中間經歷過解散，但按資歷已經是18年前輩。（MV畫面）

說起E-kids，大眾對他們最深刻的形象還是一頭「MK」金髮，林詠倫雖然口說可以迎合觀眾、染回金髮，但他更想作出改變：「始終而家都有番咁上下年紀，係咪仲要一頭金髮呢？我都想轉型，更希望人留意我唱歌、跳舞。」林詠倫心有不甘地說：「E-kids當年其實好努力，自己作歌、排舞，偏偏被人標籤咗金毛同MK，雖然MK都唔係差。」被突出的形象蓋過其他的努力，他希望透過節目搣甩這些標籤：「我哋行早咗，當時係MK-pop，生不逢時，冇個M就好啲。」

E-kids一頭金髮的形象深入民心。（專輯封面）

雖然林詠倫在年紀上對比起年輕參賽者稍輸蝕，但他不認為會造成太大劣勢：「我鍾意唱歌跳舞、喺舞台上嘅感覺，雖然大其他人一截，體力一定冇年青人咁好，但我覺得唔應該被年齡限制，我想堅持出道嗰陣嘅拼搏精神，打不死嘅感覺。」他表示自己勝在經驗，今次又特意準備了秘密武器挑戰自己，並將目標定在10強：「始終做組合嘅時候有啲嘢發揮唔到！」

Alan表示自己勝在經驗，今次又特意準備了秘密武器挑戰自己，並將目標定在10強。（IG／＠alan_ekids）

E-kids自2018年的三場演唱會後就沉寂了一段時間，林詠倫自言銀行戶口曾經只剩下三位數字儲蓄：「嗰陣好慘，唔係唔想做，而係唔知可以做乜。」後來沒有工作而被迫轉了行，開設媒體公司工作室，兼投資外賣老火湯店：「都要生活㗎！有時都親力親為去送下外賣！有時唔係唔想堅持，但真係做到好灰，以E-kids為例都係大起大落，好似股市咁，惟有試下轉型。」

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