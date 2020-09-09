王菲網上節目唱《下雨天》字正腔圓　與神秘嘉賓馬雲合唱勁開心

51歲天后王菲近年甚少公開表演，僅在5月時為了疫情一度復出，為網上節目《相信未來在綫義演》演唱，但她最近又再次「出山」，周三（9/9）便以特別嘉賓身份參與網上購物平台的唱K環節，而大會早前已公布王菲會唱四首歌，包括劉昊霖的《Landing Guy》、林憶蓮的《下雨天》、周彦宏的《私人公園》及許茹芸的《如果雲知道》。

久未露面的王菲保養得不錯，以一頭短髮、米白色T恤襯牛仔褲示人，非常有魅力。（影片截圖）

王菲在節目開始後20多分鐘現身，以一頭短髮、米白色T恤襯牛仔褲示人，片中可見她保養得宜，皮膚白滑。

王菲演唱一向高水準，毫不失色，令在場觀眾都大飽耳福，她在演唱途中陶醉地閉上雙眼，唱《Landing Guy》時更倚躺在梳化上，狀甚放鬆。久未說廣東話的王菲在唱《下雨天》時尚算保持到字正腔圓，都認真厲害。

王菲唱《下雨天》，廣東話都仲keep到。（影片截圖）

節目期間，有主持熱情地大讚王菲笑得真好看，王菲既尷尬又笑得開懷。幾位年輕主持更向王菲「示愛」，王菲尷尬不已，最後更問鏡頭自己是否要說話，明顯不慣上節目；期間王菲聽到有人唱歌，笑到伏在梳化上。

兩個人都好陶醉呀！（影片截圖）

另外，中國富豪馬雲在節目中以神秘嘉賓現身，王菲開心地向他打招呼，並與他合唱。王菲又謂：「我們選了一首他沒唱過的歌，選了一首跟他有關係，歌詞稍微的改了一下。」之後馬雲便唱出改詞版的《如果雲知道》，狂飆高音，唱畢兩人舉杯，王菲舉起V字手勢，眾人皆非常盡興。

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