喬寶寶客串《我男友係好「差」》　拍完即回蘇格蘭：要返去慰妻

講起印度人，香港一定會諗起喬寶寶這位經典演員。近年已經移居蘇格蘭的他，最近就為香港印度電影《我男友係好「差」》擔演其中一角，他接受《香港01》訪問時，就表示拍戲完畢後就會返回蘇格蘭「交人」。

喬寶寶客串《我男友係好「差」》，飾演戲中男主角的爸爸。（陳順禎攝）

喬寶寶：「香港好少有呢啲中印材料嘅戲，呢套有晒喜怒哀樂，同一天空下大家都係一家人咁。我喺套戲入面係男主角嘅老豆，講我思想係比較守舊古老。」

喬寶寶表示拍完就要回蘇格蘭。（陳順禎攝）

Inder Jeet Singh（圖右）在戲中飾演喬寶寶的大仔，即是男主角的哥哥。（陳順禎攝）

他續說，大仔和二仔現居蘇格蘭，所以沒有出席記者會。「而家電視台想搵南亞裔、尼泊爾、印度同巴基斯坦，多數都會搵我，我基本上就係搭腳石，會介紹啲同鄉畀佢哋。我希望會有多啲臉孔出現，令香港變成Colorful嘅社會。」

喬寶寶和男主角成家宏。（陳順禎攝）

喬寶寶也表示，拍攝完畢後就返回蘇格蘭，笑說：「如果香港疫情好轉，年尾有機會返嚟。13號就走啦，都要返去慰妻，雖然老啦，但係表面功夫一個傳統男人都要做嘅。（會回港拍劇？）睇吓邊個台，我而家都係Freelance其實任何平台，乜嘢都拍，因為本身戲癮大，唔會介意角色，都老啦，男主角就做唔到，甘草綠葉就試吓囉。」