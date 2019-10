喬寶寶加入無綫13年　開工率愈來愈低提早離巢：反映過，但冇改善

喬寶寶透露近年接拍電影機會,比劇集還要多,而他在無綫最後的作品是《黃金有罪》。

因無綫節目《殘酷一叮》一炮而紅嘅喬寶寶,加入無綫13年,絕對夠資格攞長期服務大獎,不過今日佢就喺Facebook發文表示將離巢,他在文中提到「It is never easy to say goodbye to people or job you care about, If you are brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello soon. Thanks to TVB ,the love of all Hongkongers and Chinese people world-wide」字裡行間充滿不捨之情。



喺香港土生土長嘅印籍藝人喬寶寶,決定明年離開香港,返蘇格蘭享受家庭樂。

喬寶寶接受《香港01》訪問時透露,與無綫的合約本身去到2020年10月,現已完成一年死約部分,故決定提早斷約。「最大原因係無工開,差不多3年先有一劇,其實之前有同公司反映過,但情況無改善,我都係算係模範員工,咩角色都做。」喬寶寶說時甚為無奈,他坦言「都幾心淡」,與此同時亦大感自己錯失不少機會。「之前ViuTV、港台見我少曝光,都以為我完咗約,ViuTV問過我好多次有無興趣同佢咃合作,港台劇集《有房出租》亦都搵過我,但我當時同無綫有約,要接就要申請,但九成都唔會批。」

喬寶寶介紹唔少外藉朋友入行,純粹想娛樂圈更七彩繽紛,亦一啲都唔介意自己被取代,但無諗過自己離巢會係因係無工開。圖為喺香港土生土長嘅印籍藝人陳振華,佢都係喬寶寶介紹入行。

除了無工開之外,喬寶寶指另一原因是自己曾經話過2020年就全面撤出香港,返蘇格蘭陪伴家人。「之前通完波仔雖然飲食上好多嘢都要注意,但而家自己一個人住,成日食外賣,愈來愈肥。」其實近年喬寶寶除了演藝事業外,與朋友合資的水果店的生意亦很理想,短短5年已開3家分店,但他表原近來的生意亦受到「佔中」運動影響。「預係明年初離開香港,到時啲生意應該會退股,你問我會唔會再返嚟?一定會!」

喬寶寶離開合作13年嘅無綫,早前佢返公司清理個人物品時,只係影咗呢張員工證留念。(受訪者提供)