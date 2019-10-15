喬寶寶加入無綫13年　開工率愈來愈低提早離巢：反映過，但冇改善

喬寶寶透露近年接拍電影機會，比劇集還要多，而他在無綫最後的作品是《黃金有罪》。

因無綫節目《殘酷一叮》一炮而紅嘅喬寶寶，加入無綫13年，絕對夠資格攞長期服務大獎，不過今日佢就喺Facebook發文表示將離巢，他在文中提到「It is never easy to say goodbye to people or job you care about, If you are brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello soon. Thanks to TVB ,the love of all Hongkongers and Chinese people world-wide」字裡行間充滿不捨之情。



喺香港土生土長嘅印籍藝人喬寶寶，決定明年離開香港，返蘇格蘭享受家庭樂。

喬寶寶接受《香港01》訪問時透露，與無綫的合約本身去到2020年10月，現已完成一年死約部分，故決定提早斷約。「最大原因係無工開，差不多3年先有一劇，其實之前有同公司反映過，但情況無改善，我都係算係模範員工，咩角色都做。」喬寶寶說時甚為無奈，他坦言「都幾心淡」，與此同時亦大感自己錯失不少機會。「之前ViuTV、港台見我少曝光，都以為我完咗約，ViuTV問過我好多次有無興趣同佢咃合作，港台劇集《有房出租》亦都搵過我，但我當時同無綫有約，要接就要申請，但九成都唔會批。」

喬寶寶介紹唔少外藉朋友入行，純粹想娛樂圈更七彩繽紛，亦一啲都唔介意自己被取代，但無諗過自己離巢會係因係無工開。圖為喺香港土生土長嘅印籍藝人陳振華，佢都係喬寶寶介紹入行。

除了無工開之外，喬寶寶指另一原因是自己曾經話過2020年就全面撤出香港，返蘇格蘭陪伴家人。「之前通完波仔雖然飲食上好多嘢都要注意，但而家自己一個人住，成日食外賣，愈來愈肥。」其實近年喬寶寶除了演藝事業外，與朋友合資的水果店的生意亦很理想，短短5年已開3家分店，但他表原近來的生意亦受到「佔中」運動影響。「預係明年初離開香港，到時啲生意應該會退股，你問我會唔會再返嚟？一定會！」

喬寶寶離開合作13年嘅無綫，早前佢返公司清理個人物品時，只係影咗呢張員工證留念。(受訪者提供)