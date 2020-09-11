林曉峰康子妮火速撻著相伴18載　　阿Lo重視家庭多番感激太太付出

前商台DJ林曉峰於周四驚傳與結婚18年的康子妮上周簽字離婚，有媒體追問阿Lo兩人是否離婚，阿Lo沒有否認事件。報道出街後，阿Lo在Instagram火速回應事件，惟仍沒有明言有否離婚。消息傳出後震驚不少網民，皆因兩人結婚18載，一直是眾人眼中的恩愛夫妻。

林曉峰康子妮驚傳上周已簽字離婚 阿Lo極力挽留不成傷心刪相

林曉峰火速IG回應離婚傳聞：給予我們空間及時間努力工作

林曉峰與太太康子妮當年火速閃婚，至今相伴18載。

阿Lo的上一段戀情是拍拖逾十年的圈外女友潘菁華，潘菁華於2000年不幸意外燒傷臉部，之後阿Lo揚言會照顧和迎娶對方。但不久後，阿Lo就遭踢爆移情別戀當年為無綫藝員的康子妮，據傳當年林曉峰飛往澳洲為華裔小姐競選擔任司儀時邂逅同為司儀的康子妮，兩人火速撻著。而阿Lo於2002年終承認與潘菁華已經分手，之後與康子妮拍拖僅一年便閃婚，於同年12月拉埋天窗。

兩人婚後誕下兩子林寶和林熙，林曉峰專心打拼事業，主持功力愈見進步，更不時出席各種大騷；而康子妮則淡出音樂事業，專心相夫教子，之後兒子長大後才逐漸重投職場。

阿Lo一家人經常一齊上鏡，成日Po全家福。

重視家庭生活的阿Lo曾坦言家庭是他生活的動力來源，亦不會減少投放給家人的時間，並多次感激太太的犧牲和付出。阿Lo亦喜愛帶康子妮和兩個兒子上鏡、接受訪問，大曬天倫之情。

兩人於2017年終於儲夠錢成功置業逸瓏灣，外父有份出部分首期，據知層樓一直寫阿Lo名，去年底才加康子妮的名字上去。即使承受供樓壓力，阿Lo曾坦言兩人都非常體諒對方的辛苦。

去年阿Lo和康子妮還孖住拍ViuTV真人騷《愛我嗎？愛你媽！》，大曬恩愛。（影片截圖）

外界眼中兩人一直是恩愛夫妻，去年阿Lo和康子妮還孖住拍ViuTV真人騷《愛我嗎？愛你媽！》，豈料昨日傳出兩人上周已經簽字離婚，據聞阿Lo挽留不成，之後傷心幾近刪除所有社交網站上與康子妮的合照，近日只上載美食相和與愛狗的生活點滴。

睇返林曉峰曾經的放閃照片 ：