黃翊被傳介入林曉峰婚姻　曾與康子妮拍MV畫面親密

前商台DJ林曉峰和康子妮傳婚變，有傳歌手黃翊介入兩人婚姻，黃翊接受傳媒訪問時指未聽過兩人婚變傳聞，對指控感到莫名其妙。據知康子妮一直視黃翊為偶像，兩人關係不俗，更曾一齊拍過MV。

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康子妮一直視黃翊為偶像，得悉對方同年10月會舉行個唱之後在Facebook留言寫「最愛是你」。（康子妮Facebook圖片）

康子妮自2018年就分享雙方合照，當時她得悉對方同年10月會舉行個唱之後，大表興奮之情之餘，更留言寫「最愛是你」。之後康子妮同年9月更擔任黃翊《愛到底》MV女主角，MV內兩人扮成情侶影婚紗相，畫面曖昧。

黃翊與康子妮在IG互動，非常friend咁。（IG@ukelily）

事後兩人更在Instagram對話互動。當時《愛到底》是黃翊寫給患病妻子陳存正的歌曲，康子妮曾上載MV中坐輪椅的花絮照，留言指要為陳存正打氣，又打趣留言自己推自己架輪椅很累，之後黃翊回覆話要食多啲飯先夠力，康子妮就回覆：「我驚我食咗啲飯去晒個肚腩！」黃翊立即大讚康子妮好瘦：「你鬼有肚腩，瘦到見骨」。

康子妮擔任黃翊10月演唱會和音，她於1月已經曬出合照，兩人關係不俗。（康子妮Facebook圖片）

同年10月，康子妮為黃翊演唱會擔任和音，她在1月已經分享兩人合照，而演唱會完結後她更分享後台合照，兩人搭晒膊頭，關係似乎好好。

睇返林曉峰曾經的放閃照片 ：