林曉峰凌晨發文回應婚變　康子妮秒LIKE：我同你冇仇冇恨就好

林曉峰和康子妮結婚18年一直恩愛。（VCG）

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林曉峰康子妮結婚18年一直係圈中模範夫妻，9月10日晚忽然驚傳佢地離婚消息，令外界相當驚訝﹗之後更傳出52歲嘅黃翊因拍MV同康子妮合作，捲入佢地婚變一事。林曉峰於凌晨3點幾再喺IG發文：「我同你（康子妮）冇仇冇恨就好，何須理會他人指指點點。」

與康子妮離婚消息傳出後，林曉峰即時在IG發文。（IG：@Ahlo）

婚變一事忽然捲入黃翊，令矛頭直指康子妮，林曉峰於11號凌晨3點幾喺IG發文Tag康子妮，疑似回應「第三者」傳聞：「我同你（康子妮）冇仇冇恨就好，何須理會他人指指點點。只有我同你（康子妮）明白，呢個係對大家最好嘅決定，你（康子妮）已經付出所有 以後為自己理想努力向前。再難聽嘅説話都可能會出自人哋嘅口，只要你、我及真正愛護我哋嘅人安好就天下太平。希望世人都有包容，唔好人損不利己，希望疫情早日退去，一切回復正常，祝福大家一切順利。」康子妮亦喺發文後火速俾like，相信二人再見亦是朋友。

林曉峰於11號凌晨3點幾再於IG發文。（IG：@Ahlo）