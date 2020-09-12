李連杰愧對前妻　盡獻金錢補償：我愛利智，可以為她死斷送一切

李連杰７年前嘅訪問，近日被網民重loop 。他在節目中，分享了自己的夢想、事業與家庭。（影片截圖）

或者係因為電影《花木蘭》嘅關係，近日有網民重loop一個李連杰７年前嘅訪談節目，節目中，李連杰提到小時候嘅夢想原來係做園丁，仲因此被老師批評，話佢無志氣、甚而認為呢個唔係一個夢想。之後，他又提到自己十一歲時被星探發掘、十三歲時有人為佢寫劇本《三毛流浪記》、十六歲時電影公司搵上門，但自覺功夫唔錯嘅佢未被選中之餘，仲聽到有人話：「一米七以下是不可能做明星的」，但結果六個月之後電影公司再次搵上門，並指定由佢出演，所以寄語節目嘅年輕觀眾要一步一步嚟。

李連杰同利智因電影《龍在天涯》認識，秘密交往11年後，於99年在美國育有兩位結婚。婚後育有兩位「學霸」女兒Jane與Jada (IG@jetli)

節目中，有女觀眾提出「寧願相信有鬼，都唔好相信男人」，並問李連杰承諾到底是用來實現定係打破。李連杰認為愛情需要雙方經營，並唔可以只要求別人。「就等如李連杰今天在這，我太太不需要接受訪問，你看到我，就一定看到她，我所做的一切，她都是同意的，今天的我就是現在的她。」之後有觀眾提到李連杰曾以年輕不懂愛情為藉口，並問到「呢個係你為第一次婚姻搵嘅藉口，定真係當時太年輕」李連杰表示：「我年輕，有個女孩愛我，我以為我也愛她，結婚生孩子。到了某一個年齡階段，我見到另一個女人，我愛她，可以為她死、不要名不要利，可以為她斷送一切前程，因為那個時候每天我都熱血沸騰，我知道那個是愛，所以我回頭對我原來的妻子說『對不起我錯了』，我很慶幸我的太太懂我說什麼，雖然她痛苦，我能做到的是把所有錢都都補償給她。」

利智於92年淡出演藝圈後已絕少曝光。 (IG@jetli)

李連杰和前妻黃秋燕同屬武術隊的師姐弟，兩人於1987年結婚，婚後育有兩名女兒李思和李苔蜜，但婚姻僅維持了4年便離婚。節目中，李連杰表示多年來都不願提起第一段婚姻，因為對方已經展開新生活，並大讚前妻非常好。「是我的錯，所以做錯了要承擔，沒問題，但是不要給兩、三個人同時做成傷害。」之後，有觀眾非常直接咁問「你有多少錢？」李連杰表示早已經裸捐給老婆，並謂「所有錢都不在我名下。我把這艱難的任務交給老婆，我選擇我需要什麼，一日三餐我肯定不愁，我跟人說說故事、打套拳基本混口飯吃，一生都沒問題。」

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