使徒行者｜Kobe一角本應由森美飾演　「當然係有失望」

最近深宵播放的《使徒行者》大受歡迎，其中幾個角色特別受觀眾喜愛，除了主角「釘姐」丁小嘉（佘詩曼飾）和「爆Seed」薛家強（林峯飾）之外，「Kobe」連浩勤（沈震軒飾）也是觀眾的重點留意對象，不過原來該角色本身並不是由沈震軒飾演。

沈震軒第一部劇集是2007年的《森之愛情》，與森美合作。（IG@沈震軒）

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在《使徒行者》拍攝初時，連浩勤一角是由森美飾演，亦已開工拍攝過約10組戲份。惟森美當時因為身體健康為由向無綫忍痛辭演。當時森美曾向傳媒透露有商量過減少戲份，但他仍然擔心身體未撐不住。而森美辭演後，曾一度有傳馬德鐘已經答應接棒，不過馬德鐘之後亦澄清不會接拍，最後連浩勤一角才落在沈震軒身上。

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在接受《香港01》訪問時，森美說：「係因為我健康問題，嗰時都拍咗差唔多兩、三個禮拜，都成十幾組戲。嗰陣Jazz（文偉鴻監製）要重拍，辛苦敏之囉，因為嗰陣都好多戲同佢拍，要重拍過，有kiss戲都要重拍，苦了她。」

兩人量對手戲。（劇照）

他更指在《使徒行者》中與自己平時做的角色不同，他指：「唔同架，以前一向做喜劇，好似《過街英雄》都係做啲成日做嘅喜劇角色，Jazz嗰時拍完我做波地sir（《法網狙擊》），覺得我可以做正經角色，波地sir其實已經唔搞笑，佢就話不如試吓真正唔搞笑喇，我多謝佢畀個機會我，但真係無福消受。當然係有失望，而家回想返，真係難得一套經典電視劇，不過無辦法喇，我相信努力，也信運氣，唯有繼續支持Jazz嘅戲。」

連浩勤一角本應是森美飾演。（資料圖片）

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