譚凱琪家姐譚凱欣無悔嫁朱永棠？　「如重新嚟過可能唔係咁揀！」

譚凱琪（Zoie）在今年6月宣布懷孕喜訊後一直專心養胎待產，身為準媽咪的她不時在IG分享近況，除了保持適量的運動之外，還有公開她的孕期餐單，深受網民歡迎！日前Zoie更進軍YouTube界，首發影片更找來家姐譚凱欣講歷史，二人除了分享各自的入行經過之外，家姐更大方分享2005年與丈公朱永棠結婚後淡出娛樂的心情！

兩姊妹互爆親身經歷！（YouTube截圖）

譚凱琪在片中透露，自己是因為在尖沙咀玩滾軸溜冰而被星探發掘，繼而很快就試鏡並拍攝平面廣告，做了一段時間模特兒之後，就因為小室哲哉的招募而以「入室弟子」之名正式入行。

而譚凱欣則因為1991年陽光檸檬茶度告而入行，她更透露當年仍是學生的她，廣告見街後迴響令自己吃不消：「放學嘅時候，隔離學校嘅男仔都會過曬嚟我學校門口捕住，喺度嗌『陽光妹』！係好誇張！嗰時我係排球學會，隔離學校嘅男仔會嗌過嚟我哋學校，一係嗌『陽光妹』，或者就嗌我全名，其實都幾尷尬！」

譚凱欣因為「陽光妹」而入行，繼而進腩電影圈，曾參演過《新殭屍先生》、《五個寂寞的心》等，直至2005年與朱永棠結婚後，譚凱欣便專心待家相夫教兩女，淡出娛樂圈：「有時啲人問會唔會後悔，咁當然，如果重新再嚟過，我有可能唔會咁揀嘅，但每個人都要有一啲後悔，人先識得再向前行，所以冇後悔話冇繼續喺呢一行囉！」

同場加映：

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回顧朱永棠當年和近況：