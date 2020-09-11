林曉峰喜樂形象背後長期受壓　與康子妮婚變僅屬其中一節

49歲林曉峰昨晚驚傳與結婚18年、現年43歲的康子妮離婚，令各界非常訝異，而事件亦令林曉峰外表風光，但內裏卻不由自主的波折人生，多添悲慘的一筆。1970年9月28日出世的他，早年在勵德邨長大，雖然父母關係良好，成長經歷愉快，但因為胞姐是「三個小神仙」的林珊珊、胞兄是「軟硬天師」的林海峰，便注定有着追趕他們，被迫比較的命運。

林曉峰與家人合照。（微博/@林曉峰lo）

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警察夢碎 經胞姐介紹入商台

踏入娛樂圈從來不是林曉峰的第一選擇。中三的時候，他投考少年警察學校並獲得取錄，但因為林珊珊鼓勵他繼續讀書，所以才勉強完成中五課程。然而，當時的他仍未放棄警察夢，因而再次投考警察，並再次獲得取錄，只是家人再次反對，令他穿上制服的心願破滅。

其後，林珊珊向商台高層俞琤介紹林曉峰，林曉峰因而加入商台擔任交通報道員。不過，林曉峰一年後便辭職，轉任攝影師鄧鉅榮的助手，但他之後沒有打算在攝影界繼續發展，因此4年後便辭職。

隨兄姐步伐入娛樂圈，從來不是林曉峰的首選。（VCG）

曾志偉提攜入TVB 專做下靶位

機緣巧合下，有電台工作經驗的林曉峰獲介紹到有線做體育節目主持，後來更在電影中亮相，參演張國榮和袁詠儀主演的《金枝玉葉》（1994），亦因為轉數高、口才掂，所以得到有份演出的曾志偉賞識，加入無綫（TVB）擔任遊戲節目《獎門人》系列的主持，開始嶄露頭角。

可是，他在《獎門人》系列中長期擔任「下靶位」的位置，就算之後有機會擔任大騷司儀，都只是一些電視台大哥、大姐的副手，未能成功發圍，其時林珊珊、林海峰已經闖出一片天，而後來他博盡遊走在各電視台、電台爭取機會，與胞兄、胞姐名成利就不無關係。

林曉峰主持《獎門人》系列主持時情況：

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舊愛毀容 被指負心漢

除了事業，林曉峰的感情生活亦飽歷波折，他結識康子妮之前，原來有一位拍拖12年的女友潘菁華。2000年，潘菁華在製作玻璃工藝品時發生意外，除了上半身燒傷，更不幸毀容，其時林曉峰曾揚言會照顧女友一生一世，但之後他卻與康子妮發展，兩人亦因此被潘菁華力數「狗男女」。雖然感情事未必有對或錯，但仍然有不少人憶起當年，繼續指男方是「負心漢」，所以與康子妮的「分」訊，只是林曉峰歡笑背後的其中一小節。