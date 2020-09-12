80年代女神近照曝光 鄭子誠老婆劉倩怡氣質驚艷 黎美嫻童顏如昔

不少已淡出娛圈的藝人現時都活躍於社交平台，近日80年代都被列入美女的張崇德太太劉美娟就在微博發佈了一張合照，相中人全都是當年的美女，現時美貌依然的美魔女，包括54歲的鄧萃雯、54歲的楊羚、53歲的黎美嫻，還有鮮有露面的鄭子誠太太劉倩怡。劉美娟在帖文中留言說：「從前是一起查經一起返教會，完了大家也不想離開，繼續暢談。現在各有家庭又有不同的工作，所以不是經常可以見面，但是每當我們見面又是不想離開，繼續暢談。」

對一眾生於70至80年代的觀眾而言，相信都認出相中5位女士都是一代美人，除了鄧萃雯仍在幕前演出外，其餘4位都已淡出娛樂圈。劉美娟與張崇德結婚多年，1986年至1994年拍攝過不少無綫劇集，包括《壹號皇庭》系列、《絕代雙驕》等，當年的她樣子可愛甜美，而從照片可見，今年已經53歲的她仍保養得宜，當年的baby fat減退，多了一份成熟女人味。

而相中5人中，楊羚亦是當年數一數二的甜姐兒，雖然早年曾有報導指她變得肥腫，但從近照可見，她的皮膚依然白滑，仍保留當年的招牌甜美笑容。至於黎美嫻，相信不少70後都曾經是她的粉絲，1985年出道的她與鄧萃雯是藝員訓練班同期同學，曾經拍攝不少經典古裝劇，亦演出過不少經典劇集包括《我本善良》等，現年已53歲的她2000年後已淡出娛圈，2001年加入香港醫院院牧事工聯會工作。

但相中最不得不提的，當然是鄭子誠太太劉倩怡，畢業於香港浸會大學傳理系的她，初期擔任電台工作，曾主持《黃昏路上》《唯倩最樂》和《今夜真情》等電台節目。及後她又曾加入無綫擔任主持工作，曾主持的有《城市追擊》、《勁歌金曲》、《好歌三點播》和各大型綜藝節目如《歡樂滿東華》、《翡翠歌星賀台慶》，後期亦曾參演及客串電影演出，包括《天地雄心》、《沒有小鳥的天空》和《遠走高飛》。