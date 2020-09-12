中國新說唱3 | 張靚穎公演失利爆喊　自嘲式歌詞重提「被小三」

內地綜藝節目《中國新說唱》於11日進行主理人首次公演，吳亦凡（kris）、潘瑋柏、GAI都發揮穩定，燃爆全場，唯獨張靚穎在表演過程中忘詞，事後更崩潰爆喊。

四位主理人中，只有張靚穎是四面台，因此壓力倍增。（視頻截圖）

今次主理人的公演成績由網絡投票決定，最後一名要直接淘汰隊內一位Rapper，關乎參賽者命運，因此大家都非常重視，力求做到最好。而錄製當日剛剛好是張靚穎出道15周年的日子，原本想留下一個不同的表演，結果卻是失誤，自責的同時，也深感遺憾。

張靚穎訪問過程中忍不住爆喊。（視頻截圖）

其實這是張靚穎為這個舞台創作的新歌《Dear Jane II》，她將自己15年來的經歷與流言蜚語全部寫入歌詞中，因此量大且複雜，加之她首次挑戰這樣的風格，又只有兩、三日時間準備，平時還有其他工作在身，令張靚穎非常緊張，由綵排到正式錄製時，她無一次成功，所以錄製現場也一直在爭分奪秒記歌詞。

其他三位主理人一直在為張靚穎打氣。（視頻截圖）

雖然有遺憾，但歌曲的旋律非常好聽，張靚穎寫到的歌詞也相當大膽，當中包括自嘲時裝災難、非官方邀請行格林美紅地氈、去billboard是靠錢、作客奧花雲費（Oprah Winfrey）訪談學歷造假、英文靠背、崇洋媚外等，將多年來網絡上攻擊自己惡言全部寫入詞中。除此之外，她還在歌詞中官宣與陳秋蒔戀情：「我的現男友，也是我的前伴郎」，甚至還提及當年同馮珂結婚，媽媽親自爆出她「被小三」，以及被長輩重男輕女，十幾歲在酒吧唱歌，遭到老師、同學輕視等。

張靚穎歌詞全部內容。（微博@中國新說唱）

由以上歌詞不難看出，張靚穎15年來遭受了很多網絡暴力，且擁有了一段失敗的婚姻，明知「被小三」、即使拿不到戶口本也堅持要結婚，不知道真正原因是否如她歌詞所寫是「為了可笑的面子」。

正因如此，有網友認為張靚穎可能並非是忘詞，而是這些內容太過感觸，令她哽咽到唱不出，而張靚穎與馮軻的過往也隨之被重提。

2015年，張靚穎在演唱會上突然表示自己不想再等，「逼婚」馮軻，兩人於2016年在意大利舉辦婚禮，但張媽媽不止並未到場，更發表公開信狠批馮柯騙財騙色，親自曬出馮軻前妻2005年12月簽訂的離婚承諾書，怒斥其欺騙女兒，承諾書顯示，馮軻前妻魏蕾將在2006年1月辦理離婚手續，馮軻需承擔女兒學費，而張靚穎與馮軻於2003年相識相戀，因此女方誤做了3年小三，兩人最終在2018年分道揚鑣。

張靚穎現任男友陳秋蒔。（微博圖片）