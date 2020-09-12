65歲陳美齡分享凍齡心得　三子之母靠3招保持年輕

娛樂圈一向不乏凍齡美魔女，現年65歲的陳美齡（Agnes）在70年代憑藉可愛外表及甜美歌聲而紅遍亞洲，除了演藝事業之外，她還曾遠赴加拿大及美國進修，本身擁有著名學府史丹福大學教育博士名銜的Agnes，三個兒子亦先後考入史丹福大學，一門四傑，相當成功！除了教育理念大受歡迎之外，不少人都對Agnes年輕的外貌大感驚訝，驟眼看真的凍齡得過分，早前她就大方分享自己的凍齡秘密！

陳美齡曾推出多本著作。（微博@陳美齡Agnes）

身兼作家、大學教授身份的Agnes，經常在社交平台分享日常生活，當中她與兒子的合照更令網民非常驚訝，紛紛留言表示她似家姐多過媽咪。早前Agnes在小紅書大談凍齡心得，她認為自己看起來年輕全因兩個原因，首先她表示自己好奇心很重，所以經常接觸新事物，她認為最重要是保持心態年輕；其次由於Agnes好鍾意小朋友，所以她不但好享受同三個兒子相處的時間，身為聯合國兒童基金會大使的她還經常到世界各地探訪，一直從事自己喜歡的工作，令她保持心境開朗，自然時刻都精力充沛！

陳美齡真係凍齡有術！（微博@陳美齡Agnes）

陳美齡早前在小紅書大談凍齡心得。（影片截圖）

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除了保持心態年輕之外，其實Agnes在食療方面亦有研究，她曾分享過自己的「五色五味」食療保養法，五色是指紅、黃、青、白、黑這5種顏色的食物，只要針對性的配上食療，就可以令五臟滋養，譬如如果要補肺同補氣，就要多食白色食物，如白蘿蔔；如要補心臟，就可多食番茄這類紅色食物，自然由內而外散發光彩。

陳美齡曾分享過「五色五味」食療保養法。（Facebook@陳美齡細語）