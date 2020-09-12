憶98年出席譚炳文演唱會被追幾條街　女兒譚淑瑩：第一次俾傳媒影

一代「配音王」譚炳文（炳哥）日前病逝，香港開電視與環星娛樂攜手製作《舊歡如夢譚炳文》紀念特輯，向炳哥致敬，炳哥愛女瑩瑩（譚淑瑩）今日（12/9）亦有現身拍攝場地。香港開電視董事總經理陳永孫、資深電視製作人楊紹鴻及環星娛樂董事總經理張國林連同瑩瑩一同接受傳媒訪問。

譚淑瑩表示很喜歡爸爸的經典歌曲。（葉志明攝）

資深電視製作人楊紹鴻表示：「我識阿炳哥四十幾年，佢同阿琴姐（李香琴）第一個演唱會都係我同佢做，炳哥嘅離開我覺得係演藝界嘅損失，咁所以我盡自己一點綿力為炳哥做一個紀念特輯。」而環星娛樂董事總經理張國林表示：「我哋環星能夠同阿炳哥結緣到呢個特輯，畫上完美句號，我哋同炳哥相識咗二十幾年，大家都好老友，希望做到個節目好好睇睇。」而張國林亦即時向瑩瑩送上炳哥已絕版的98年演唱會DVD作為紀念。

譚淑瑩透露爸爸的葬禮確定於21日舉行。（葉志明攝）

瑩瑩（譚淑瑩）記憶猶新說：「呢個演唱會（98年）係我第一次畀傳媒影相，因為自己嗰陣時好想上台送花，而俾傳媒追咗幾條街，就係呢個絕版特輯，而呢個特輯裡面嘅歌我好鍾意聽。」而瑩瑩亦透露不會在紀念特輯中開金口唱爸爸的歌曲，「今次有咁多爸爸嘅好朋友唱，我要學好啲歌先，我答應過爸爸，有機會唱歌嘅話，我會唱晒佢啲歌。」