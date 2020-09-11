黃翊被傳介入康子妮婚變　開記者會澄清：我連佢電話號碼都冇！

黃翊被指介入林曉峰康子妮婚變，今日現身澄清。(陳順禎攝)

林曉峰康子妮昨日傳出離婚消息，雖然未經二人証實，不過林曉峰在自己的IG發了兩文感謝太太多年為家庭的付出，令人相信消息屬實，而有傳媒指二人婚變竟然涉及歌手黃翊，原因是康子妮曾為黃翊拍攝MV《愛到底》兩人因此感情有進一步，今日黃翊就為事件作1出回應。他說：「我覺得好突然，我點會突然同呢件事扯上關係?係咪有人影到相呀?剩係有兩個記者走嚟問我，我就好奇怪，但我聽到康子妮會同老公分開，咁呢個係一個唔好嘅消息，我同康子妮正式認識大約兩年前左右，我揾佢拍MV做女主角，之後我又攪演唱會，再見面就係演唱會慶功，慶功之後喺我記憶入面就冇乜點聯繫過喇，(太太聽到之後有咩反應?)唉，個老婆聽到啲咁嘅嘢又點會開心呀,係咪先?佢梗係有啲唔舒服，但之後都明白係咩事，佢後尾掉返轉同我講，你幾廿歲原來都仲有市場，我哋唯有苦中作樂啦，太太身體唔係幾好，都擔心呢單新聞會對佢有少少影響，(會唔會發個訊息俾康子妮?)我唔會喇,因為實在太耐冇聯絡，連佢電話都冇埋，呢個時候唔係好適合，(太太聽解釋後係咪完全信任你?)我睇佢個款係囉，我就諗有冇人影到相呀?定係自己得罪人呀?