【使徒行者】鄧健泓情史一匹布咁長　曾被指「食家」最後娶石詠莉

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近重播的《使徒行者》（2014）亦有不少人收看，今晚（12/9）深夜播出的第15集劇情亦緊張刺激，而最令人動魄驚心的絕對是鄧健泓飾演的變節警「Marco」在天台用狙擊槍射殺張國強一幕！其實鄧健泓在戲外亦是一名「打獵高手」，但用的不是真槍實彈，而是男性魅力，因為他曾經與多名圈中靚女拍拖，最後情定女子組合Freeze出身的石詠莉。

鄧健泓用狙擊槍射殺張國強絕對是《使徒行者》第15集的重點之一。（電視畫面）

1999年港姐亞軍原子鏸是鄧健泓第一個公開的女朋友，他們當時是因為合作拍攝TVB劇《男親女愛》（2000）而撻着，但到2004年便分手。談到分手原因，他曾在有線節目《星級會客室》表示：「我哋分開係因為人大咗，大家需要嘅嘢唔同。當年佢寫咗封分手信畀我，話我哋係兩個世界嘅人，嗰日係我最傷嘅一日，而家分開咗十二年，我先明白佢講嘅嘢，我哋雖然都係做舞台劇同唱歌，但從來未撞過，原來緣份完咗真係完咗。」

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不過，鄧健泓與原子鏸拍拖之前，原來亦曾與兒童節目《閃電傳真機》拍檔蓋世寶相戀一年，更有傳蓋世寶不滿鄧健泓花弗，盛怒之下用刀仔拮對方大髀，而她後來接受傳媒訪問時便澄清事件：「呢啲都信？我哋仲係朋友，件事冇呀，唔記得喇，係唔小心，唔係呢幾個字眼囉，冇咁激。」雖然當年兩人時有拗撬，但他們再見亦是朋友，女方更有出席男方的婚宴。

蓋世寶曾與鄧健泓在兒童節目《閃電傳真節》合作。（Facebook/@蓋世寶）

除了上述兩位藝人，鄧健泓亦曾與港姐出身的李施嬅拍拖5年。2005年，鄧健泓因拍攝劇集《老婆大人》與女方撻着，有指男方當時邊教中文邊攻陷對方歡心，但他們後來才因了解而分開，李施嬅曾在商台節目《1圈圈 星光背後》向主持梁泰來剖白，指自己與對方不太夾：「5年內有很多不開心，很多負能量，因為我對感情很執着，好難放棄，好多朋友都勸說沒結果，但已經拖拖拉拉這麼久，大家又住在一起，很難分開，直到我到加拿大讀書，終於可以行出那步。」幸而兩人分手後，再見亦是朋友。

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而鄧健泓亦曾與細他15歲的龔嘉欣拍拖，兩人2010年開始兩年後分手，當時有傳言指龔嘉欣戀上他人才提出分手，但後來有雜誌卻拍攝到鄧健泓與2007港姐冠軍張嘉兒同車，終還龔嘉欣清白，她更曾在訪問中大嘆：「水落石出！」而鄧健泓則堅稱自己與張嘉兒只是「朋友」。後來，這段「三角戀」愈演愈烈，搞到鄧健泓和龔嘉欣要發聯合聲明，指兩人因性格不合而分手，張嘉兒並非第三者，以平息事件。

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鄧健泓最後一段戀情便是石詠莉，他們在2013年開始拍拖，到2017年年底拉埋天窗，而鄧健泓亦非常錫老婆，曾傾盡積蓄為老婆出碟。一直以來不少人都指鄧健泓是「食家」，但他對這個稱呼卻是耍手擰頭，一來以「食」字形容對女性不尊重，二來他每次拍拖都是認真，時間也是以年計。