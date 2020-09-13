鍾欣潼頭部重傷縫數百針後已悄悄復工趕戲　開工前食足一日消腫藥

正在內地拍戲的鍾欣潼（阿嬌）於9月7日凌晨在廈門下榻的酒店房間發生意外，導致頭部嚴重受傷，當晚阿嬌半夜醒去洗手間時突然感覺一陣暈眩繼而倒下，頭部撞向雲石邊，撞傷了右邊近眉骨位置，傷口長達6cm，其後送往醫院縫了數十針。不過因為傷口出現狀況，阿嬌傷口深到見骨，要進行第二次手術，醫生將阿嬌三層傷口重新再縫合，共縫了幾百針，她日前已經出院，並需暫停工作來休息。

阿嬌頭部受重傷。

阿嬌受傷至今6日，原來已復工了，阿嬌的經理人Ｍani早前曾透露，阿嬌的傷口將會於今個星期才拆線，不過她已返回劇組，帶傷完成拍攝工作。她在劇中的拍擋張睿昨日於工作室的微博post了兩張電影煞科的照片，當中還有阿嬌一起。他留言表示：「電影殺青啦，然後馬不停蹄奔向下個组，很開心和大美女鍾欣潼合作，希望你早日恢復。」相中可見阿嬌已拆去了繃帶紗布，化上淡妝的她面露微笑，精神不錯，她右手舉起V字手勢，似乎想刻意遮住右額的傷口。

阿嬌日前在醫院接受手術。

據悉因為張睿要入其他劇組，阿嬌前日即秘密復工一日趕緊完成拍攝，她只欠一日戲就煞科，所以帶傷上陣完成她的戲份。由於阿嬌的傷口依然好腫，故她開工前一日就食足一日的消腫藥，劇組亦都盡量用鏡頭來遷就避開影到她的傷口。

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