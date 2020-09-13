細So偷食｜練美施從新出發　網店重啟表心跡：逃避很易，承擔很難

商台前DJ細So（蘇耀宗）日前驚爆曾背妻偷食，與35歲KOL練美施（Macy）展開一段長達2年半的不倫關係。事件軒然大波，除了被揭二人曾染性病之外，更一度掀起「人工流產」疑雲。然而細So與施美施的事件抓起的熱度，經過接近兩個星期的時間洗禮後已沖淡不少，事件中的女主角練美施亦重新出發，在之前自己一手「摧毀」的網店網頁上留言表心跡。

現時35歲的Macy。（IG圖片）

練美施認錯全文如下：

「2013年2月23日，成立這個page。

7年多以來的一切的心血，一晚之內刪除，但做過的事，永遠都洗不走。

逃避很易，承擔很難，昨天第一天走出去，是一個選擇。

希望你也選擇，選擇將來繼續留下見證，或按一個制選擇放棄，就是這樣簡單。

而我，從錯誤中學習，一切仍是未知，但願可以平靜繼續努力走。」

「媽媽做了一件好錯的事，這件事全香港都知道，還有可能令你們受傷害，所以媽媽做了個壞榜樣，雖然這件事做錯了，結果都好壞，但媽媽決定要勇敢面對，要道歉和認錯，我們每個人都會有機會做錯事，好似媽媽每日都會話你們一樣，大大小小的錯事每日都有機會會發生，但一定要認錯、改過和勇敢面對。媽媽今次可能會令你們被同學取笑，但我們不可以取笑或還擊，你可以禮貌地向他們講，『我媽媽做錯事，但她認錯了，她會變好。』最後我都有和他們道歉，再對他們說我們一齊就可以做到。我會等他們大一點再詳細去講件事，我都要做好自己才有資格講，囝囝還問我『That's why you cried yesterday? 』我答是，因為做錯事會驚，好似你做錯事被媽媽知道會驚一樣。」