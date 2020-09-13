周揚青生日收禮物收到手軟　爸爸送私人電影院天有星空天幕夠晒豪

羅志祥舊愛，內地網紅周揚青 (Grace) 昨日32歲生日，而她在正日生日前已有多位好友輪住為她慶祝，包括她的閨密何超蓮以及其男友竇驍為她預祝。Grace呢日就於她的IG和微博出Post分享她收到的生日禮物和蛋糕，而最大份的禮物相信就是她爸爸所送的，普通人一定不可能會收到。

周揚青昨日32歲生日。(周揚青ig)

Grace收到的生日禮物當中，有價值逾萬元港幣的村上隆特大版花花cushion，大得足夠讓她整個人睡在上面，也有經常為歐洲頂級品牌畫插畫的插畫師Aaron Favaloro為她畫的人像畫。至於她爸爸所送贈的，就是特別為她佈置的私人電影院，天花板中還安裝了一片「星空」。Grace留言表示：「爸爸知道我喜歡星空，所以特別為我裝了星空電影院。」有指周爸爸擁有軍方背景兼身為內地國企老闆，身家近20多億。另外，Grace的好友就為她在東京買了巨型櫥窗廣告，可謂相當重手，她留言表示：「最最最頂的禮物是這個！我每次去東京必逛的Laforet一樓的櫥窗，擺了我超大的三張照片！！！基本逛原宿和表參道的人都應該能看到。」

Grace獲大班好友輪住為她慶祝生日。(周揚青ig)