錦繡南歌｜內地網民盛讚杜雨宸　長腿、美貌令她粉絲急增百萬

《錦繡南歌》這部內地劇將會在今晚於TVB播放，港版全劇48集，即會播放至少9個星期，絕對是一個大賭注，如果收視差，差足兩個月有多！當然，先不要悲觀，這部劇也有可取之處，在內地已經播完的情況下，雖然風評一般，但也有一些部分被力讚，就好像其中一名演員—杜雨宸。

《錦繡南歌》有53 集，但tvb會剪輯成48 集。（《錦繡南歌》微博圖片）

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杜雨宸這個名字在香港相信沒有人認識，因為在內地她也是知名度比較低，但憑《錦繡南歌》立即彈起，微博粉絲人數更由一百萬左右，急升至二百多萬。內地網民有不少意見指出杜雨宸是劇中為數不多的亮點，當然主因是她飾演的角色彭城王王妃非常討好，不過這裡不先行劇透，還有她的面孔也是殺著！

杜雨宸是典型美女。（微博＠杜雨宸）

杜雨宸在2012年拍攝第一部古裝劇集《英雄》，當時她仍在求學期間，修讀航空專業，不過自此便對演戲產生興趣，踏入娛樂圈，這幾年來拍了不少作品，直到《錦繡南歌》算是比較多人關注的一套，大家一定要留意她的演出。

你話佢靚唔靚？（微博＠杜雨宸）

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