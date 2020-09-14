細So偷食｜練美施網店表心跡　稱知易行難：但我選擇做

商台前DJ細So（蘇耀宗）早前驚爆曾背妻與35歲KOL練美施（Macy）開展一段長達2年半的不倫戀。事件軒然大波，除了被揭二人曾染性病之外，更一度掀起「人工流產」疑雲。事件熱度隨時間洗禮後已沖淡不少，近日練美施不但重開網店，更平台上頻頻表心跡。

練美施重開網店，頻頻在平台上表心跡。（LFR@Facebook）

細So偷食｜練美施從新出發 網店重啟表心跡：逃避很易，承擔很難

練美施除了在周日（13/9）發表認錯文章之外，周一（14/9）繼續表明心跡，全文如下：

「能改變的，永遠只有「將來」，然而將來是個未知。

踏著破碎的自己，慢慢重組，慢慢長大，除了努力，還有感恩。

當中離開的、留下的，都是成長中的「監督」。

做比說難，但我選擇做，努力做。」

練美施永久刪除舊IG賬號，重開新賬號，似乎主打食譜生意。（IG@loveandotherrecipes）

另外她透露，自己已永久刪除了舊Instagram賬號，更重開一個新賬號：「loveandotherrecipes」，新店似乎主打賣食譜。她更在限時動態轉發Peter and Gordon的歌「Five Hundred Miles」，看來感慨良多。

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