陳瀅專釣金龜？　主動出擊追方力申：我成日都溝佢

陳瀅主動交隻戒指俾方力申，仲想對方為自己戴上，但方力申就好尷尬。(影片截圖)

曾被影到喺酒吧密會的陳瀅同方力申，喺最新一集《Tiger's Talk》中接受伍詠薇、林盛斌訪問，節目中，提到前度太高質會否影響下一段戀情時，伍詠薇非常直接問陳瀅：「其實你眼角係未好高？你係釣金龜？」或者無諗過伍詠薇可以如果直白，所以陳瀅都嚇窒了一下，但仍保持微笑表示：「其實我自己搵到錢嘅。」估唔到伍詠薇並未有因而放棄，繼續問：「搵到錢但鍾意釣金龜？」陳瀅否認之餘，更表示自己過往嘅男友範圍很大，高矮肥瘦、有錢冇錢、有學歷亦有冇學歷。「因為我一直都未清楚自己鍾意點樣嘅一個人，呢個係十幾廿歲時拍拖嘅經歷，到而家都仲未知。」

陳瀅真係好開心喎,飲大咗?(影片截圖)

陳瀅表示一直未搵到啱心水時，方力申問佢會否一直飛人，陳瀅就無奈一笑，並補充表示：「我對上一段關係係被人飛嘅。」陳瀅於2015年時與賭王四房兒子何猷亨，兩人拍拖不足一年便分手，有傳當時係因女方逼婚而鬧分手，然而，兩人再見亦是朋友，陳瀅繼續使用何猷亨專車外，七月時更一連兩日現身靈堂拜祭賭王，難怪會被指復合。之後Bob問到幾位嘉賓心目中可有標準人選時，陳瀅毫不考慮就指住方力申，仲話自己係認真：「我成日都溝佢，你哋唔覺架咩？我覺得佢真係好男仔，好心地就唔講，不過佢除咗好心地我諗唔到啲咩。」

又話自己成日溝方力申。(影片截圖)

之後眾人討論到「一見鍾情」抑或「慢慢發展」時，陳瀅表示以前會拍拖後才知道與對方合拍，但如今自己已經ready結婚，並謂只要遇上自己鍾意會主動出擊。本身坐喺二人中間嘅唐詩詠隨即要求調位，好等陳瀅可以貼住方力申，眼見主持人起哄，陳瀅興奮到主動與方力申合巹交杯，最後仲玩埋拋花球，搞到方力申尷尬非常。

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