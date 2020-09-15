鬼同妳上位|最淫邪參賽者曾是工展小姐　過份修圖網民認唔出？

由火火及ERROR成員保錡主持嘅ViuTV節目《鬼同妳上位》昨晚首播，節目擺明以「女靈探」為賣點，仲搵嚟風水術數師七仙羽坐陣，比賽需要參賽者獨自入鬼屋、行走廢墟，到墓地搵先人傾偈等招靈溝通，勝出嘅無獎金、無獎品，只有出鏡機會。見到一班囡囡，七仙羽都不禁問一句「點解今次個個咁淫邪？」眾人喺酒店玩疊疊樂時，由於衣著、動作關係，搞到春光無限，火火完全唔放過任何一個機會，令到七仙羽似乎有少少不滿，仲話：「佢係有太太嘅人，都不停咁𥄫啲女仔。」但火火就認為無理由唔睇，仲話「佢標榜我偷睇人哋係佢哋有問題。」

火火接受訪問，相信唔少觀眾嘅目光都會係佢後方嗰位女子Mangie。（影片截圖）

最終由七仙羽揀出最淫邪嘅Mangie（羅翠雯），原來曾經係工展小姐冠軍，不時喺IG上載福利圖，既有長圖又有豐滿上圍，而身為中葡混血兒嘅佢，更曾被指與鄧紫棋（G.E.M.）撞樣，不過或者係因為修圖太強勁嘅關係，當網民喺節目見到實物之後，即時大叫貨不對辦，認為Mangie粗腿兼非常有肉地。

未出發去靈探,先喺酒店玩遊戲,春光無限。(影片截圖)

IG中嘅Mangie

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