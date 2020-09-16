小鬼逝世｜黃鴻升自爆為楊丞琳做過最浪漫的事：那時候真的很想死

台灣藝人小鬼（黃鴻升）今日（16日）驚傳在北投家中逝世，終年36歲，消息震驚演藝圈，多位圈中好友都有發文表示悼念。而小鬼的前女友兼初戀楊丞琳（Rainie）對於他的離世表示難以接受，會永遠懷念對方。其實小鬼與Rainie早在出道前已經認識，兩人同讀台北華岡藝校，而小鬼亦曾在節目中提及兩人拍拖時的點滴，更自爆為Rainie做過最浪漫的事。

小鬼與楊丞琳早在出道前已經認識。（IG@rainie77）

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小鬼與Rainie在高中時期已經拍拖，他在節目中大讚對方可愛、活潑又單純，兩人之後一起入讀華崗藝校，而Rainie在學期間就以「4 in Love」成員身份出道，由於工作忙碌無法兼顧學業，小鬼就為她打理一切：「那時候她很繁忙，非常的累，那她在學校的功課就很容易就擺着，通常都是我在寫的，我要幫她寫功課，我要幫她寫作文，我還要幫她寫考卷，我還要幫她列印一些東西，還要幫她做很多的筆記，現在想想還蠻浪漫的，那時候我真的很想死。」

小鬼自爆為Rainie做過最浪漫的事就是幫對方處理學業上的事，更笑言好想死。（影片截圖）

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雖然兩人最後因為價值觀差異而和平分手，但多年來依然十分關心對方，私底下不時聚會，互相支持，完美示範「再見亦是朋友」！2011年小鬼與Rainie合作拍攝劇集《醉後決定愛上你》，在劇中更有接吻場面，而Rainie在2018年的《青春住了誰演唱會》高雄站邀請小鬼做表演嘉賓，大談兩人之間的感情，並指他佔了自己一大部分青春回憶：「我的青春確實就是住了他。」今年5月Rainie為小鬼主持的節目《綜藝玩很大》中擔任第300集的特別嘉賓，兩人在節目中大展默契的一面，友情令人羡慕！

兩人在2011年合作拍攝劇集《醉後決定愛上你》，在劇中更有接吻場面。（影片截圖）

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