反黑路人甲｜結局真係順風順水？　可能張細倫就係蔣世龍！

《反黑路人甲》踏入最後三集，好像所有事已經揭穿底牌，蔣家三父子的死是由顧榮章（石修飾）背後策劃，而細倫（王浩信飾）與高彬（張振朗飾）並沒有真正脫離警隊，只是跟一哥的指示繼續行動，所有劇情都指向最終兩人會成功破案，顧榮章落網，但真的會是如此嗎？

石修真係會落網？（《反黑路人甲》螢幕截圖）

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以下大膽假設一下，如果張細倫不是張細倫，如果蔣世龍其實並沒有死？由故事的開頭說起，由張細倫澄清自己不是蔣世龍的時候，相信有不少人覺得這是一個Bug，兩個人的身份調轉多年都從沒有去弄清楚，真的是為了不麻煩？蔣世龍不以自己的身份回港，選擇假冒張細倫的身份，而他一早在美國將兩人身份的關係弄得似假如真，令所有人都感到混淆，當警方找他當卧底更是一拍即合，他不希望用真正蔣家繼承人身份回來，而是用另一種身份將四聯合拆散。

如果佢唔係張細倫，係真正的蔣世龍？（《反黑路人甲》截圖）

點解要拆散？一切因為恨！他恨父親因為一個風水佬而把他送到去美國，他一個人在異鄉成長的心態絕對不是普通人能夠想像出來，他要父親付出代價，他恨蔣這個姓，決定用在孤兒院另一位小朋友張細倫的身份，回蔣家報仇！但三姊妹是無辜的，所以他真的把她們當成親人，至於蔣家三父子的手會否是出他手？未必，他只是順著一個時機回來報仇！

當然，這只是個猜測，相信最後都會是第一段所提及過的結果，但若然劇情最後峰迴路轉，相信會更吸引！

其實最後可能係一齊BBQ。（《反黑路人甲》劇照）

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