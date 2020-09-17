你還好嗎︱日本「帝王級牛郎」Roland牛郎店執笠　認零收入未認輸

新冠肺炎肆虐全球，TVB新節目《你還好嗎》就帶大家去到美國、日本、韓國和台灣等香港人的熱門旅遊勝地看看疫情之下，究竟這些熟悉的地方出現甚麼巨變？最新一集，就由前主播張景涵一探東京旺區市況，當中名聲大噪的日本「帝王級牛郎」Roland原來已暫別歌舞伎町……

Roland風光不再。（電視截圖）

節目講到，原來夜夜笙歌的歌舞伎町，很多夜場已經人去樓空！就連現年28歲，堪稱日本史上最高收入的男公關，年薪高達3億日幣（約港幣2千多萬）的Roland，近月亦因為疫情關係將旗下的牛郎店「THE CLUB」結業。雖在日本爆發疫情初期，Roland曾經信心十足地講新冠病毒一點也不可怕，對他不會造成任何影響，但隨着新宿夜店群組出現，確診數目激增，Roland收入亦大減：「收入方面，其實我對錢的興趣不大，錢對我來說不是最重要的，不過確實我的公關俱樂部閉店了，這方面的收入肯定也變成零，俱樂部暫停了也只能靠其他工作為生了。」

俱樂部暫停營業！（電視截圖）

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雖然收入不減，Roland最近亦開始進軍服裝生意，他亦表示自己是個不會輕易放棄的人：「我是絕不放棄的，我相信俱樂部一定會重新開業，我不覺得自己輸給新冠病毒，我覺得現在還在戰鬥當中，在我的字典裡是沒有輸這個字的，所以我一定會贏。（怎麼看歌舞伎町未來？）未來？俱樂部的生意肯定還在，我還是很樂觀地相信自己會重回俱樂部的，畢竟沒有我的歌舞伎町就像沒有艾菲爾鐵塔的巴黎，沒有維多利亞港的香港。你慬嗎？那也太寂寞了。」

日本第一牛郎Roland在自己開設的「THE CLUB」內宣布關店決定。（「THE ROLAND SHOW【公式】」YouTube影片截圖）

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