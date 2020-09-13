我要做業主｜張秀文蔡嘉欣呻後生仔上車困擾　實情愛名牌出事？

由胡諾言、林秀怡和彭慧中主持的無綫（TVB）節目《我要做業主》，幾乎集集有驚喜！最新一集，就請來張秀文和蔡嘉欣分享新生代上樓之難，相信大少觀眾都好有共嗚！

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張秀文多年來曾租住唐樓、村屋及私人屋苑等各類物業，原本三年前已萌生置業計劃的她就呻上車盤都未必負擔到：「搵嘅錢到使嘅錢會差唔多，真係好難儲，就算一年儲到十萬、廿萬，擺吓擺吓都係得十零廿萬。」即使政府放寬按揭成數上限，張秀文亦稱作用不大：「我有諗過可以試吓喎，但又諗其實我份糧過唔到個壓力測試......我有諗過兩個選擇，一係結婚同另一半合力，一係買細啲嘅單位租畀人，收返嚟嘅租金覆蓋到我供樓嘅錢，成日聽人講細樓換大樓就容易好多。」

張秀文稱曾為買樓萌生結婚想法。（電視截圖）

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而蔡嘉欣同樣覺得放寬按揭成數幫助不大：「自己攞一成出嚟，九成按揭我會覺得好大壓力，真係要買我寧願做嘢努力啲，做多幾年儲多啲個首期，啲人覺得藝人好容易買樓，其實表面風光，收入好唔穩定，好難通過銀行壓力測試。我都唔想儲到一生，之後人生背負住9成債務，會好攰。」的確， 上樓之難，難於上青天。不過，蔡嘉欣向來愛買名牌手袋，她曾曝光家中兩大櫃名牌手袋，櫃中有多個Chanel和Hermès包包，加加埋埋足夠付首期，但人人追求的東西都不同，有錢都未必要置業！

蔡嘉欣曾拍片帶大家參觀自己的閨房，曝光兩大櫃名牌手袋。（影片截圖）

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