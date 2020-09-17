北電2020第1名學霸夏夢報到　一文睇晒明日之星

北京電影學院一直是明星搖籃，最為人熟悉的有趙薇、黃曉明、劉亦菲、楊冪、王俊凱等，所以每年新生報到，都會成為演藝界的焦點，而今年最出位的莫過於18歲的夏夢，不但顏值爆燈，而且是三間藝考全國第1名，她的最強競爭對手有孫儷妹妹孫艷，金馬獎女配角提名的張子楓，下文為大家帶來2020年的北電新生，發掘出明日之星。

夏夢代表新生致辭。（網上圖片）

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在開學典禮代表新生致辭的夏夢，今年全國藝考放榜時一鳴驚人，她在北京電影學院、上海戲劇學院及中國傳媒大學，均考獲第1名，在中央戲劇學院也考獲第5名，夏夢不但是學霸，外貌也是超高質素，眼神靈動，樣子甜美，166cm纖瘦身材，一個笑容已經俘虜不少粉絲，在入學前寂寂無名的她，其實已有不少演藝經驗，包括跟鄭爽合作的《只問今生戀滄溟》、《光榮時代》，剛開學已經成為全國焦點。

夏夢有著完美五官。（夏夢微博）

夏夢中學時代已經很靚。（夏夢微博）

夏夢的最強對手，必定是北電藝考第3名的張子楓，19歲的她，曾是華誼兄弟力捧女星，2018年的電影《你好，之華》，獲提名第55屆金馬獎最佳女配角提名，去年入選福布斯中國100名人榜，現時有自己的工作室，重返校園純粹是想令演技更上一層樓。除了藝人學霸外，孫儷的妹妹孫艷，今年也以21名考入北電，論外形雖然不及夏夢，但有圈中人脈甚廣的孫儷加持，逢拍新劇必預妹妹一份，演藝路自然一帆風順。

張子楓考獲第3名，是夏夢勁敵。（張子楓微博）

孫艷有孫儷加持，星途無限。（孫儷微博）

下文有2020年高質素北電新生：