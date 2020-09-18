【多圖】失婚陳德容逆齡回春　仿如少女零皺紋瓜子臉

7、80後對於瓊瑤御用女星陳德容，肯定不會陌生，尤其是她的代表作《梅花三弄》，當年就迷到不少本地觀眾，但2011年結婚後開始淡出幕前，而今年4月她自爆跟富商丈夫王贊策離婚，回復單身的她，竟然逆齡回春，變得愈來愈靚，跟昔日的外貌判若兩人，失婚女性更加要裝備自己，重新出發。

陳德容在90年代，是不少港人的夢中情人。（陳德容IG）

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台灣女星陳德容，早於90年代已來港發展，先後拍過電影《師兄撞鬼》、《新鹿鼎記》、《賭城大亨II》，其後返回台灣拍劇，1992年首次擔任電視劇女主角，接拍瓊瑤作品《梅花三弄》的《梅花烙》及《水雲間》，跟男主角馬景濤仿如金童玉女，而劇集在港播出時，陳德容的氣質及顏值，讓她在港爆紅，但自從2011年結婚後開始淡出幕前，而她偶然露面，即出現一臉幸福肥，女神形象再不復見。

陳德容曾經身形富泰，帶點肉肉的感覺。（視覺中國）

不過自從今年4月她自爆跟富商丈夫王贊策離婚後，陳德容有意復出，更放陳德容想拍劇，最讓人意想不到，是陳德容坐言起行，回復單身的她，竟然逆齡回春，皮膚白滑兼且零皺紋，更重現少女時期的瓜子臉，完全看不出她已經46歲，而她不時在IG Po出靚相，看來已走出離婚陰霾，以行動證明活得比你好。

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同場加映台灣元元、林莎嬉水美圖：