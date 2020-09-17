【雙祥見】黎耀祥爆同劇女演員常無故遲到缺席　但仍是一樣紅

三屆視帝黎耀祥憑住超班演技在無綫穩坐一哥位置，在電視台打滾多年的他見盡各種離奇古怪之事，最近他與阮兆祥一齊主持節目《雙祥見》，期間大爆曾經有女演員開工遲到，知錯不改之餘更嬉皮笑臉，辣㷫埋好脾氣的黎耀祥。

黎耀祥憶述當年拍劇有女演員經常無故遲到，令他非常激氣。(影片截圖)

黎耀祥憶述，當年時拍古裝劇需前往馬鞍山出外景，駕車到現場後亦要步行約20分鐘才到達拍攝場地，不過因同劇女演員經常無故遲到兼缺席，令到導演經常要找替身代替女演員戲份，搞到黎耀祥要再上山補拍，期間更要着住古裝徒步上山，非常辛苦。

他提及，當時最激氣的並非是遲到，而是遲到後對方嬉皮笑臉，完全當全劇人員冇到。黎耀祥坦言，如果她知錯都不會咁㷫。

黎耀祥最後笑言該名女演員依然一樣紅。（影片截圖）

阮兆祥聽畢後笑言，這個女演員應該很難再回大台拍劇，黎耀祥笑著透露，她還是一樣紅。

近年曾與黎耀祥合作拍過古裝的女演員很多，當中包括張可頤、廖碧兒、郭羨妮及周勵淇，她們都被傳過在拍攝時經常遲到，更有幾個被指遲到後態度奇差，仲聲大夾惡地指罵劇組人員。

另外，黎耀祥和阮兆祥在節目中再爆，指陳國邦和羅敏莊是圈中的模範夫妻，前者文靜後者健談好動，但陳國邦卻因聽力出問題而不能接受太嘈的環境，故老婆太嘈時便會用耳塞塞耳阻擋噪音。

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