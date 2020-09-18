【半澤直樹2】角色行為其實極「小學雞」　盤點劇中5大幼稚情節

由堺雅人主演的大熱日劇《半澤直樹2》於7月19日首播，第一集已錄得22%超高收視，比起2013年首季開播的19.4%還要高，8月16日的第五集更收錄到25.5%，成為「令和」年號收視率最高的連續劇。喜歡《半澤直樹》的觀眾，十之八九都會被劇中的角色深深吸引，例如半澤直樹（堺雅人飾）、大和田（香川照之飾）、黑崎檢查官（片岡愛之助飾）等「顏藝」專家，加上熱血的劇情，集集都既驚又喜。然而，各種「合理」的劇情，撇開情緒抽身一看，其實角色行為頗為幼稚，換一個港式的形容詞—「小學雞」。

「以牙還牙，加倍奉還！」是半澤直樹的座右銘！（劇集畫面）

「以牙還牙，加倍奉還！」是主角半澤直樹在劇中的口頭禪兼座右銘，有不少劇中角色都批評過半澤這個想法非常幼稚似足小學生！然而，這句說話亦正正表達到不少打工仔內心感受，只是在現實生活中，大部份情況都只能忍氣吞聲。其實《半澤直樹》內有不少行為都非常小學雞，總喜歡命令對方道歉和土下座，不過「小學雞之最」，定非黑崎檢查官莫屬！

睇睇佢哋嘅「小學雞」行為：

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