馮盈盈被傳靠胡美貽打入富二代圈子？　帶埋緋聞男友出席上流飯局

早前傳無綫藝人馮盈盈（FYY）與江嘉敏因一次富二代船P派對而針鋒相對，最後割蓆收場。之後更傳出江嘉敏火速黐上林凱恩，再靠關係識埋「小小超」李澤楷女友郭嘉文，但事後林凱恩都為江嘉敏解畫，認証她不是如傳聞所講，才還江嘉敏一個公道，而昨日又傳出馮盈盈又進軍富二代圈子?

江嘉敏與馮盈盈決裂新證據？ 與郭嘉文鄺潔楹為林凱恩慶生攬晒頸

無綫藝人馮盈盈（FYY）與江嘉敏因一次富二代船P派對而割蓆收場。（crystalfyy@instagram）

胡美貽被拍得與3億身家財俊拖手拍拖 男方至少有三架辣跑

有傳媒報道，FYY見江嘉敏開始上位亦不輸蝕，靠緋聞男友鄭衍峰結識富二代Reeve。原來Reeve是隱形富豪，其家族喜愛投資物業，據知早前以逾3億元出售持貨70年的旺角單幢物業，自己至少手持三架名車。

胡美貽身材fit爆，仲搭上富二代，真是人生贏家。（胡美貽IG）

Reeve的女友便是2017年落選港姐、曾拍攝過無綫節目《3日2夜》而人氣急升的的藝人胡美貽。有傳胡美貽來頭都不少，有個有錢老竇撐腰，獲打本100萬做生意，家族在美國、馬來西亞和香港均有生意和土地。

馮盈盈難道靠胡美貽成功打入富二代圈子中，與江嘉敏對撼？（crystalfyy@IG）

據報導指，FYY靠住鄭衍峰和Reeve識到胡美貽，因兩人個性相投即刻變成好閨蜜。FYY最近就算忙於拍攝新劇《智能愛（AI）人》都會積極參與胡美貽和Reeve聚會。最近FYY更與鄭衍峰一同出席Reeve在中環6星級酒店舉行的生日派對，席間仲有2019年港姐季軍古佩玲。

從報道爆出的相可見，眾人皆飲得非常盡興，FYY和鄭衍峰飲啤酒時肩並肩、靠得勁埋，不過大合照就分開企，一名男友人仲搭住FYY膊頭，似乎FYY已經成功融入上流社會朋友圈中！雖然該報道就指馮盈盈為打入富二代圈子想盡辦法，但如果真係要「釣金龜」，應該都不會帶緋聞男友同場吧?或者這些新聞都是因為她擔正的《反黑路人甲》本週大結局，人氣高企所帶的結果。

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