IU出道12周年Po自拍洗版　為粉絲錄音樂會唱足14小時

今天（18日）是「國民妹妹」IU出道12年的日子，於是她一早就上傳多張自拍照，就連素顏照都有，向粉絲大派粉絲福利。除此之外，今年無法舉辦演唱會的IU更特別為粉絲獻上小型音樂會做禮物，錄影唱足14小時，相當敬業。

IU今日通過官方Twitter上傳12張自拍照，就連拍劇的幕後花絮照都有，盡展她私下親民可愛的一面，她更問粉絲有否因照片而充滿力量。IU向來出名愛錫粉絲，就連素顏自拍也大方公開，果然是「實力寵粉」。未知是否受今年疫情影響，IU一段時間都未能與粉絲見面，所以特別用自拍洗粉絲版呢？

IU今早洗版上傳12張自拍照，向粉絲派福利。（Twitter/@_iuofficial）

按圖睇IU 12周年禮物：

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另一邊，今年無法開演唱會的IU特別為粉絲準備《柳熙烈的寫生簿》的「IU特輯」，為粉絲帶來《eight》和《BBIBBI》等經典歌曲，日前官方更率先公開《星期五見面》舞台。有指錄影當天，IU由早上9時錄到晚上11時才離開，14小時間的錄製中，她共唱了60多次，被大讚相當敬業。工作人員表示IU對工作有熱誠，最後一次錄《Good Day》時更成功唱出有名的「三段高音」，粉絲更加要留意今晚的播出。

今天是IU出道12周年，《柳熙烈的寫生簿》「IU特輯」亦將於今晚播出。（Twitter/@_iuofficial）

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