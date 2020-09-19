被馮盈盈利用識富二代？　鄭衍峰力撐：佢在乎就唔會同我做朋友啦

近日有指馮盈盈透過緋聞男友鄭衍峰，出席無綫（TVB）前娛樂新聞台女主播胡美貽富二代男友Reeve的生日派對，借機結識其他富二代。負面新聞出街後，鄭衍峰凌晨時分在ig story寫上：「Overthinking hits hardest at night！（半夜容易諗太多！）」似有暗示有人過分想像，半夜為馮盈盈護航闢謠。而胡美貽隨後亦發文留言：「世界太複雜，我太簡單！」

Leonard力撐盈盈真心識朋友，不在乎對方是否有財有勢。（陳順禎攝）

今晚（18/9）鄭衍峰（Leonard）出席《Big bigshop中秋感謝祭》錄影，就此事接受《香港01》訪問時，為馮盈盈抱不平，「其實呢件事對盈盈嚟講係好唔公平，佢之前都有講過自己去認識朋友嘅時候，係唔會在乎人哋有冇錢，又或者工作嘅成就，難聽啲講，如果佢真係在乎呢啲嘢，就唔會同我做朋友啦！最對佢唔公平嘅地方係，嗰餐飯有咩人，就代表佢性格係點，我覺得呢個有啲偏頗咗。（盈盈有冇因此而唔開心？）佢EQ咁高，佢又點會吖，佢都經歷咗咁多呢啲唔同嘅新聞，至於佢會唔會再出席呢啲飯局？就要睇我再叫唔叫佢囉，哈哈！」