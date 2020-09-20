55歲郭政鴻北上5年賺勁多竟轉簽邵氏　曾靠真功夫贏盡網民支持

現年55歲的郭政鴻於2015年決定離開了工作28年的無綫（TVB），北上發展。密密拍內地網劇和登台的他僅用了兩年時間就極速買樓，收入比以前豐厚。目前，他就簽約邵氏兄弟，看來有望回港發展。

55歲的郭政鴻Keep得好好！（郭政鴻微博照片）

郭政鴻在正式入行前曾做龍虎武師，於劇集內做其他演員的替身工作，高峰期月入3萬元，相當不錯。不過為了追夢，郭政鴻甘願降低10倍薪金決定1985年的無綫電視第4期藝員進修班（動作劇男演員）並開始演員工作。雖精湛武藝為他帶來不少演出機會，尤其是古裝武俠片包括《射鵰英雄傳》、《西遊記》系列和《大唐雙龍傳》等，但大多都以配角為主。

仍然有抽時間教拳！（影片截圖）

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直到2005年的劇集《酒店風雲》以及2008年的《古靈精探B》，他出色演技令不少網民替他感到不值，並開始為他抱不平，力推做男一。正當他戲份漸漸吃重之際，2009年卻爆出他與緋聞女友滕麗名交往期間，使一名內地女子懷孕，誕下女兒，這使他形象下滑了不少。雖然他與滕麗名傳緋聞傳足3年，但二人一直堅稱只屬好朋友。後來，他在2011年正式與現任妻子結婚，並先後誕下兩名女兒。郭政鴻仍會在抖音上載教學生功夫的短片，剛拍攝完電影版《倚天屠龍記》，又簽了邵氏的他未知幾時會回港復出拍港劇呢？

點撃下圖睇近況，北上發展勁好！

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