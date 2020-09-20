小鬼逝世│解剖結果曝光　經理人交代小鬼死因指生前體檢並無問題

台灣藝人黃鴻升（小鬼）於周三（16/9）證實猝逝於台北市北投區家中，終年36歲。小鬼離世的消息震驚娛樂圈，在圈中人緣極好的他，獲大班好友於社交網上發文哀痛悼念，他的粉絲亦都心碎了。為釐清小鬼的死因，在他的家屬同意下，法醫昨午於板橋殯儀館進行解剖驗屍。

台灣藝人黃鴻升（小鬼）於周三（16/9）證實猝逝於台北市北投區家中，終年36歲。

經解剖驗屍後，檢察官初步判定為：「疑似是心血管的問題。」而據小鬼的經理人Dino透露，小鬼的死因是「主動脈剝離造成血管阻塞」，他指小鬼生前有做健康檢查，完全沒有問題。小鬼的靈堂由昨日 (19號) 起一連三天設置於民權東路的龍巖會館，僅開放親友前往弔唁。至於出殯日子則尚未確定日子，但不會對外公布，Dino表示希望給家屬保留空間。

小鬼於昨日起一連三日設靈於龍巖會館。

小鬼生前一眾好友昨日去送別他：

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有香港粉絲表示缺席小鬼2018年的演唱會，成為他「一輩子的遺憶」！點圖重溫小鬼黃鴻升麥花臣演唱會精彩演出↓↓↓

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小鬼與峮峮因《綜藝玩很大》結緣：

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