小鬼逝世│昔日好兄弟羅志祥夜訪靈堂致哀　最後道別：我來看你了

台灣藝人黃鴻升（小鬼）於周三（16/9）證實猝逝於台北市北投區家中，終年36歲。小鬼離世的消息震驚娛樂圈，在圈中人緣極好的他，獲大班好友於社交網上發文哀痛悼念，他的粉絲亦都心碎了。小鬼的靈堂由昨日 (19/9) 起一連三日設置於台北民權東路的龍巖會館，僅開放親友前往弔唁。

小鬼昨日起一連三日設靈。

昨日早上是小鬼靈堂開放第一天，曾與小鬼稱兄道弟至後來傳出兩人兄弟情決裂的羅志祥 (小豬)，昨晚亦有去到小鬼的靈堂向這位故友致哀。小豬於他的IG story post了一張晚間靈堂外的照，並寫上：「我來看你了，跟你說了好多話，希望你能聽到，一路好走」透露自己已到過小鬼的靈堂。據悉，小豬是於昨晚10點左右，低調在靈堂未對外開放的時間去送別昔日的好兄弟。

小鬼已離開了大家。

小豬和小鬼當年是因為搭檔擔任《娛樂百分百》主持而成為好兄弟，卻因5年前傳出小鬼曾在廁所說喜歡小豬的女生都很膚淺，令向來愛錫歌迷的小豬感到不悅，有指他更躲在一旁偷喊，此事更導致兩人兄弟情決裂，小鬼更退出《娛樂百分百》主持，有指兩人從此斷絕聯絡。小豬早前得悉小鬼離世的消息後，就於IG出post表示：「怎麼會這樣」明顯接受不了小鬼已離世這個事實。

羅志祥向小鬼作最後道別。(羅志祥ig)

小鬼生前一眾好友昨日去送別他：

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有香港粉絲表示缺席小鬼2018年的演唱會，成為他「一輩子的遺憶」！點圖重溫小鬼黃鴻升麥花臣演唱會精彩演出↓↓↓

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小鬼與峮峮因《綜藝玩很大》結緣：

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