40歲高圓圓生圖登微博熱搜首位　網民讚靚樣身材：修圖前後零差別

下個月便踏入41歲的內地女星高圓圓，自從於去年5月誕下囡囡Rhea後，一直甚少公開露面，亦鮮少於社交網分享生活點滴，更被粉絲笑稱是「失蹤人口」。她產後至今僅於內地著名主持汪涵的淘寶直播節目中亮過相。當時的高圓圓在直播間，即使有有化妝和燈光的幫助，卻仍可看到她眼部的皺紋和臉上的法令紋，當她笑起來的時候，眼角的魚尾紋就更加明顯，但她的膚質依然keep得好好。

高圓圓早前亮相直播節目。(節目截圖)

昨日高圓圓就現身一個商場活動，穿上白色露肩貼身裙的她，配上一頭烏黑的長長秀髮，顯得仙氣十足。有網民影了幾張她當時的照片放上微博，完全沒有經過任何P圖，相中的高圓圓無論樣貌和身材都和產前沒有分別，狀態極佳，而這些相與她工作室所發布的修圖照亦分別不大，可見她真人確實是相當漂亮，且身材也很好。「#高圓圓生圖#」更一度登上了微博熱搜第一位，網民紛紛留言大讚她的神仙顏值和優美身材：「果然是歲月不敗美人」、「女神狀態超讚」、「根本就不用P圖」、「修圖前後零差別啊」。

高圓圓與老公趙又廷。(VCG)

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